ঘরজামাইয়ের কোদালের আঘাতে চাচা শ্বশুর নিহত

ঘরজামাইয়ের কোদালের আঘাতে চাচা শ্বশুর নিহত
কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে চাচা শ্বশুরকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে ভাতিজি জামাইয়ের বিরুদ্ধে। শুক্রবার (৩ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের কলাপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহতের নাম মো. মুকতু মিয়া (৬০)। তিনি ওই গ্রামের মৃত আবদুল মালেকের ছেলে ও পেশায় কৃষক ছিলেন।
অভিযুক্ত সোহেল মিয়া (৩৫) পার্শ্ববর্তী ভরা গ্রামের বাসিন্দা। বিয়ের পর থেকে তিনি শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন।
মিঠামইন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর কবির বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, পারিবারিক বিষয় নিয়ে নিহত মুকতু মিয়া ও তার ভাই মফিজ মিয়ার মধ্যে বিরোধ চলছিল। শুক্রবার সকালে তাদের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা হয়। এসময় পাশে কোদাল দিয়ে কাজ করছিলেন মফিজ মিয়ার মেয়ের জামাই সোহেল। হঠাৎ তিনি কোদাল দিয়ে মুকতু মিয়ার মাথায় আঘাত করলে গুরুতর আহত হন তিনি। স্থানীয়রা মুমূর্ষু অবস্থায় মিঠামইন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ওসি আরও জানান, ঘটনার পর অভিযুক্ত পালিয়ে গেছেন। তাকে গ্রেফতারে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
