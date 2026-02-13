  2. দেশজুড়ে

ঝালকাঠিতে চাঁদাবাজি করতে দেবো না: ইলেন ভুট্টো

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঝালকাঠি
প্রকাশিত: ০৯:৪৭ পিএম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টো

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল বিভাগের ২১টি আসনের মোট ১২৪ জন প্রার্থীর মধ্যে একমাত্র নারী প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হয়েছেন ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টো। তিনি বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ঝালকাঠি-২ (সদর-নলছিটি) আসন থেকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন।

বিজয়োত্তর প্রতিক্রিয়ায় ইলেন ভুট্টো বলেন, ‘এই বিজয় ঝালকাঠির সোনার মানুষের। এই বিজয় জাতীয়তাবাদী শক্তির বিজয়, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শের বিজয়, দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার বিজয় এবং আমাদের প্রিয় নেতা তারেক রহমানর নেতৃত্বের বিজয়।’

তিনি বলেন, ‘আমি নির্বাচিত হওয়ার আগেও বলেছি, এখনো বলছি—ঝালকাঠিতে চাঁদাবাজি হতে দেবো না, করতেও দেবো না। সাধারণ মানুষ যেন নির্ভয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে, সে পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।’

