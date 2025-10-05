  2. দেশজুড়ে

অভিযানে ফেসবুক লাইভ, খবর পেয়ে পালালো অসাধুরা

প্রকাশিত: ১০:২৭ এএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
অভিযানে ফেসবুক লাইভ, খবর পেয়ে পালালো অসাধুরা

পটুয়াখালীর বাউফলে মা ইলিশ সংরক্ষণের জন্য দেওয়া নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে শনিবার (৪ অক্টোবর) দুপুরে তেঁতুলিয়া ও ধুলিয়া উপজেলার কয়েকটি পয়েন্টে কিছু অসাধু জেলে জাল ফেলেন। এ ঘটনায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) নেতৃত্বে চলা অভিযানে ফেসবুক লাইভ করায় নদীতে পৌঁছানোর আগেই জেলেরা নদী ত্যাগ করার অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলা প্রশাসন বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত তেঁতুলিয়া নদীতে অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানের সময় একাধিক সদস্য ফেসবুকে লাইভ করেন। লাইভ দেখে নদীর তীরবর্তী অসাধু এজেন্টরা দ্রুত অভিযানের খবর জেলেদের কাছে পৌঁছে দিলে জেলেরা সতর্ক হয়ে সময়মতো মাছ ধরার স্থান ত্যাগ করেন। ফলে অভিযানে কার্যত কোনো সাফল্য আসেনি।

অভিযানে ফেসবুক লাইভ, খবর পেয়ে পালালো অসাধুরা

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লাইভ করে অভিযানের খবর প্রচারের বিষয়ে সচেতন মহল সমালোচনা করছেন। বাউফল উপজেলা যমুনা টিভির প্রতিনিধি মো. ইমন বলেন, অভিযান চালানোর আগে এভাবে লাইভ প্রচার এটা শুধুমাত্র মানুষকে দেখানোর কাজ এছাড়া কিছুই না।

বিষয়টি জানতে বাউফলের ইউএনও মো. আমিনুল ইসলামকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

পটুয়াখালী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম বলেন, লাইভ প্রচার করা এটা ভালো কাজ, সচেতনতা বৃদ্ধি করে আমরা চাই মানুষ বেশি সচেতন হোক। এখানে আমি নেতিবাচক কিছু দেখছি না।

