ভাইকে বাঁচাতে পানিতে ঝাঁপ দিলো বোন, দুজনের মৃত্যু

ভাইকে বাঁচাতে পানিতে ঝাঁপ দিলো বোন, দুজনের মৃত্যু
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে পানিতে ডুবে ভাই-বোনের মৃত্যু হয়েছে। রোববার (৫ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার উত্তর কাইতলা ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
মৃতরা হলেন, মো. শরীফ (৭) ও শিফা (৮)। তারা উপজেলার উত্তর কাইতলা ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রামের মো. সাদ্দামের সন্তান।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, দুপুরে ছোট ভাই শরীফ বাড়ির পাশের পুকুরে পড়ে গেলে বড় বোন শিফা তাকে বাঁচাতে পানিতে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু দুজনে পানির স্রোতে তলিয়ে যায়। পরে প্রতিবেশীরা তাদের পানিতে ভাসতে দেখে দ্রুত উদ্ধার করে নোয়াগাঁও বাজারের একটি ফার্মেসিতে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুই শিশুকে মৃত ঘোষণা করেন।
নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুর ইসলাম বলেন, এ বিষয়ে আমি অবগত নই, তবে পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ আসলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/আরএইচ/এমএস