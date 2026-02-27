শেওড়াপাড়া মেট্রো স্টেশনের পাশে নির্মাণাধীন ভবনে আগুন

শেওড়াপাড়া মেট্রো স্টেশনের পাশে নির্মাণাধীন ভবনে আগুন
রাজধানীর মিরপুরের শেওড়াপাড়া মেট্রো স্টেশনের পাশে একটি নির্মাণাধীন ভবনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। তবে এ ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌছানোর আগেই আগুন নির্বাপণ হয় বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) ফায়ার সার্ভিসের কন্ট্রোল রুম কর্মকর্তা খালেদা ইয়াসমিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
খালেদা ইয়াসমিন বলেন, বেলা ১১টার দিকে শেওড়াপাড়া মেট্রো স্টেশনের পাশে একটি নির্মাণাধীন ভবনে ঝুলানো চটের বস্তায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছিল। তবে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌছানোর আগেই আগুন নির্বাপণ হয়।
কেআর/এসএনআর