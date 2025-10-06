  2. দেশজুড়ে

নারায়ণগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় পথচারী নিহত, বাসে আগুন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নারায়ণগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৬:৩৬ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় পথচারী নিহত, বাসে আগুন

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে একটি বাসের ধাক্কায় মোজাম্মেল হক (৫৫) নামে এক পথচারীর মৃত্যু হয়েছে। একই সঙ্গে দুই ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালক গুরুতর আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনতা রাস্তা অবরোধ করে ওই বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়।

সোমবার (৬ অক্টোবর) দুপুর ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডের জেলা পরিষদের সামনে এই ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনতা বাসচালক রুবেল (২৪) ও হেলপার নাঈম শেখকে (২৫) গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে।

নিহত মোজাম্মেল হক ফতুল্লার দক্ষিণ সস্তাপুর এলাকার মোক্তার হোসেনের ছেলে। আহত দুই অটোরিকশাচালক আনিসুর রহমান (৩৮) মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ের বসতগাঁও এলাকার মৃত আজিজুর রহমানের ও রানা বাবু (৪০) জয়পুরহাট জেলার নিক্তিপাড়ার তমিজউদদীন প্রামাণিকের ছেলে।

ফতুল্লা মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আনোয়ার হোসেন বলেন, ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জগামী মৌমিতা পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস সড়কে থেমে থাকা দুই অটোরিকশা সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে একজন পথচারী নিহত হন। এছাড়া আনিসুর রহমান ও রানা বাবু নামের দুই অটোরিকশাচালক গুরুতর আহত হন। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনতা বাসচালক ও হেলপারকে গণধোলাই দেয়। পরে আহতদের উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জ ৩শ’ শয্যা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

নারায়ণগঞ্জ ৩শ’ শয্যা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা.শাহাদাত হোসেন বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় মোজাম্মেল হক নামে একজনকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই মৃত্যু হয়। আহত আরও দুজনকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও গণপিটুনিতে আহত বাসের চালক ও হেলপারকে এখানে আনা হয়েছে। তাদেরকেও চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

মোবাশ্বির শ্রাবণ/এনএইচআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।