মৃত দাদাকে দেখতে গিয়ে পথেই লাশ হলো রামিতা

মৃত দাদাকে দেখতে গিয়ে পথেই লাশ হলো রামিতা
কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে মৃত দাদাকে দেখতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে রামিতা (১১) নামে এক শিশু। সোমবার (৬ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার নিয়ামতপুর ইউনিয়নের সাকুয়া এলাকায় ট্রাক্টর ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত রামিতা তাড়াইল উপজেলার কাজলা গ্রামের জহির আহমেদের মেয়ে এবং স্থানীয় একটি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী।
রামিতার চাচা মোশাহিদ জানান, সকালে কিশোরগঞ্জ থেকে পরিবারের সঙ্গে মৃত দাদাকে দেখতে বাড়ি ফিরছিল রামিতা। পথে সাকুয়া বাজারসংলগ্ন মোড়ে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক্টরের সঙ্গে তাদের অটোরিকশার সংঘর্ষ হয়। এতে রামিতা গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে করিমগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে কিশোরগঞ্জের শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে সেখানকার চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠালে পথেই তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় রামিতার বাবা জহির আহমেদও আহত হয়েছেন।
করিমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামছুল আলম সিদ্দিক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দুর্ঘটনার পর ট্রাক্টরটি জব্দ করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া চলছে।
এসকে রাসেল/এনএইচআর/এএসএম