জয়পুরহাটে ঢাবির এজিএস মহিউদ্দীন খানকে সংবর্ধনা

জয়পুরহাটে ঢাবির এজিএস মহিউদ্দীন খানকে সংবর্ধনা
দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে এজিএস পদে জয় পেয়েছেন জয়পুরহাটের সন্তান ও হানাইল নোমানিয়া কামিল মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র মহিউদ্দীন খান। তার এই গৌরবোজ্জ্বল অর্জনে মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) সকালে মাদরাসার পক্ষ থেকে এক সংবর্ধনা ও সম্মাননা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
মাদরাসার হলরুমে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আব্দুল হাকিম এবং অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মুফতি সাইদুর রহমান।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট সহকারি জেলা প্রশাসক আব্দুর রউফ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- জয়পুরহাট জেলা জামায়াতে ইসলামী’র আমীর ফজলুর রহমান সাইদ, জেলা সেক্রেটারি গোলাম কিবরিয়া, এবং বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।
বক্তারা বলেন, মহিউদ্দীন খানের এই অর্জন শুধু তার ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, এটি জয়পুরহাট তথা হানাইল নোমানিয়া কামিল মাদরাসার গৌরব। তার মতো তরুণ নেতৃত্বরা দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতিকে সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ ও আদর্শভিত্তিক করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তারা তরুণ প্রজন্মকে সুশিক্ষা, নৈতিকতা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।
শেষে মাদরাসার পক্ষ থেকে নবনির্বাচিত এজিএস মহিউদ্দীন খানকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।
আল মামুন/এনএইচআর/জেআইএম