ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট

জিততে হলে গড়তে হবে বিশ্বরেকর্ড, দারুণ লড়ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৩৭ এএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
টেস্টে সর্বোচ্চ রান তাড়ার রেকর্ডটি ৪১৮ রানের। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে ৫৩১ রানের পাহাড়সম লক্ষ্য দাঁড় করিয়েছে নিউজিল্যান্ড। অর্থাৎ ক্রাইস্টচার্চ টেস্টে জিততে হলে বিশ্বরেকর্ড গড়তে হবে ক্যারিবীয়দের।

তাই বলে হাল ছেড়ে দেয়নি সফরকারী দল। লড়ছে দারুণভাবে। ৪ উইকেটে ২১২ রান তুলে চতুর্থ দিন শেষ করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জিততে হলে শেষদিনে তাদের আর দরকার ৩১৯ রান। হাতে ৬ উইকেট।

এর আগে ৪ উইকেটে ৪১৭ রান নিয়ে চতুর্থ দিন শুরু করা নিউজিল্যান্ড ৮ উইকেটে ৪৬৬ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করে। ৭৮ রানে ৫ উইকেট শিকার করেন ক্যারিবীয় পেসার কেমার রোচ।

৫৩১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৭২ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে বসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জন ক্যাম্পবেল ১৫, ত্যাগনারায়ণ চন্দরপল ৬, অলিক আথানাজে ৫ আর রস্টন চেজ ৪ রানে আউট হন।

সেখান থেকে দলের হাল ধরেন শাই হোপ আর জাস্টিন গ্রেভস। পঞ্চম উইকেটে তারা অবিচ্ছিন্ন আছেন ১৪০ রানে। হোপ ১১৬ আর গ্রেভস ৫৫ রানে অপরাজিত আছেন।

