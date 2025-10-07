স্টল সাজিয়ে বসে উদ্যোক্তারা, নেই দর্শনার্থী

স্টল সাজিয়ে বসে উদ্যোক্তারা, নেই দর্শনার্থী
কিশোরগঞ্জের ভৈরবের পাদুকা শিল্প ও নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। তবে স্টলে নেই দর্শনার্থীদের সমাগম। স্টল সাজিয়ে বসে আছেন উদ্যোক্তারা।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে ভৈরব উপজেলা প্রাঙ্গণে সুইসকন্ট্যাক্ট ও পৌরসভার যৌথ আয়োজনে দিনব্যাপী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, প্রদর্শনীতে পৌরসভাসহ পাদুকা ও নারী উদ্যোক্তাদের ১০টির বেশি স্টল বসেছে। তারা তাদের স্টলে নিজেদের তৈরি বিভিন্ন প্রসাধনীসহ নানা পণ্য সাজিয়ে রেখেছেন। কিন্তু প্রদর্শনীতে সাধারণ দর্শনার্থীদের সমাগম নেই।
পাদুকা কারখানার মালিক কাউছার মিয়া বলেন, ‘ভৈরবে সুইসকন্ট্যাক্টের প্রকল্প কার্যক্রম শেষের দিকে। তাই আজ ঢাকার স্যারদের দেখানোর জন্য উপজেলায় প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে। তবে প্রদর্শনীতে বাইরের লোকজন আসেনি।’
অলাভজনক সংস্থা সুইসকন্ট্যাক্টের কর্মকর্তা উম্মে কারিমা তৃণা বলেন, ‘অনুষ্ঠানটি মূলত বিগত বছরের কার্যক্রমের সফলতা নিয়ে আয়োজন করা হয়েছে। প্রদর্শনী আয়োজনটি সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। অনেক দর্শনার্থী প্রদর্শনী দেখতে এসেছেন।’
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) মহাপরিচালক জীবন কৃষ্ণ সাহা রায়।
বিশেষ অতিথি ছিলেন কিশোরগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নাহিদ হাসান খান, বাংলাদেশে সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের রিজিওনাল অ্যাডভাইজর ড্যানিয়েল ভ্যালেঙ্গি এবং সুইসকন্ট্যাক্ট প্রবৃদ্ধি প্রকল্পের টিম লিডার পারভেজ মোহাম্মদ আশিক।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভৈরব পৌরসভার প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শবনম শারমিন, সুইসকন্টাক্ট প্রবৃদ্ধি স্থানীয় অর্থনীতি উন্নয়ন কর্মকর্তা উন্মে কারিমা তৃণা।
