ঝালকাঠির কমিউনিটি ক্লিনিকে একসঙ্গে ৭ সাপ
ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার মগড় ইউনিয়নের কারুয়াকাঠি কমিউনিটি ক্লিনিকে একসঙ্গে ৭টি সাপ পাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে দুটি ছিল বিষাক্ত সাপ। এমন ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে স্থানীয়দের মধ্যে।
বুধবার (৮ অক্টোবর) সকাল ৯টার দিকে ক্লিনিকে সাপ দেখতে পান কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) মারজিয়া খানম।
স্থানীয়দের ধারণা, ক্লিনিকের ভবনটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না হওয়ায় ফাঁক-ফোঁকর ও গর্ত তৈরি হয়েছে। সেখানেই সাপের আবাসস্থল গড়ে উঠেছে।
কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার মারজিয়া খানম বলেন, দায়িত্ব পালনের জন্য সকাল ৯টার দিকে ক্লিনিকে প্রবেশ করি। এসময় ক্লিনিকের মেঝেতে সাপের নড়াচড়া দেখতে পেয়ে চিৎকার দিলে স্থানীয় কয়েকজন ছুটে আসেন। পরে তারা কয়েকজন মিলে ফ্লোরের গর্ত ও বাথরুম থেকে মোট ৭টি সাপ ধরে ফেলেন।
তিনি আরও বলেন, এত পুরনো ভবনে কাজ করতে ভয় লাগে। আজ ৭টা সাপ ধরা পড়েছে, কাল আরও হতে পারে। ভবনটি দ্রুত সংস্কার না করলে আমাদের দায়িত্ব পালন করা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠবে।
স্থানীয়রা জানান, ভবনটি সংস্কার করে নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখলে এ ধরনের বিপদ এড়ানো সম্ভব হবে।
নলছিটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লাভলী ইয়াসমিন জানান, মগড় ইউনিয়ন কমিউনিটি স্বাস্থ্য ক্লিনিক থেকে সাপ উদ্ধার করার সংবাদ শুনেছি। বিস্তারিত খোঁজ খবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।
