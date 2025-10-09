যশোর
মাদক কারবারে বাধার জেরে যুবককে কুপিয়ে হত্যা
যশোরে ইজিবাইক চুরি নিয়ে বিরোধ এবং এলাকায় ইয়াবা কারবারে বাধা দেওয়ায় চঞ্চল মাহমুদ (৩০) নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। এসময় উভয়পক্ষের সংঘর্ষে নিহত যুবকের পরিবারের সদস্যসহ মোট ছয়জন আহত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সকাল ১১টার দিকে যশোর সদর উপজেলার ডাকাতিয়া গ্রামে এই হামলার ঘটনা ঘটে।
নিহত চঞ্চল মাহমুদ (৩০) ডাকাতিয়া গ্রামের মধু গাজীর ছেলে। অপরদিকে আহতরা হলেন, চঞ্চলের পিতা মধু গাজী, মা হাসিনা বেগম ও ছোট ভাই তুহিন এবং হামলাকারী রবিউল ইসলাম (৩৮), তার ভাই বিল্লাল হোসেন (৪০) এবং রবিউলের ছেলে মুন্না (১৮)।
এ ঘটনায় অভিযান চালিয়ে সিন্ডিকেট প্রধান রবিউল ইসলাম, তার ভাই বিল্লাল হোসেন ও ছেলে মুন্নাকে আটক করেছে পুলিশ।
স্থানীয় ও থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি চঞ্চল মাহমুদের একটি ইজিবাইক চুরি হয়। চঞ্চল ও স্থানীয়রা চোর সিন্ডিকেট প্রধান রবিউল ইসলামকে সন্দেহ করে ইজিবাইকটি ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। এ নিয়ে রবিউল ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এ নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়।
এছাড়া ওই এলাকায় রবিউল ও বিল্লালের ইয়াবা ব্যবসায় বাধা দেওয়ায় চঞ্চল ও তার পিতার ওপরে আগে থেকেই ক্ষিপ্ত ছিল রবিউল ও বিল্লাল। এইসব বিরোধের জের ধরেই বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার দিকে রবিউলের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। তারা চঞ্চলকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে। চঞ্চল মাহমুদ মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তাকে বাঁচাতে এগিয়ে যান তার বাবা মধু গাজী, মা হাসিনা বেগম ও ছোট ভাই তুহিন। এ সময় দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে হামলাকারী রবিউল, বিল্লাল ও মুন্নাও আহত হন।
সংঘর্ষ চলাকালে স্থানীয় লোকজন জড়ো হয়ে গেলে হামলাকারীরা চলে যায়। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। হাসপাতালে আনার পর চঞ্চল মাহমুদকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। আর গুরুতর জখম মধু গাজীর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন তিনি।
হামলায় নিহত চঞ্চলের পিতা মধু গাজী জানান, রবিউল ও বিল্লালের নেতৃত্ব এলাকায় প্রকাশ্যে ইয়াবার ব্যবসা চলে। এতে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। আমার ছেলে চঞ্চল তাদের ইয়াবা ব্যবসায় বাধা দেওয়ায় তারা আগে থেকেই ক্ষুব্ধ ছিল। বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে চঞ্চল ডাকাতিয়া গ্রামের ডাক্তার ইসরাইল হোসেনের বাড়ির সামনের রাস্তায় ছিল। এসময় রবিউল, বিল্লাল ও মুন্নাসহ কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে। এসময় তিনি (মধু গাজী) এগিয়ে গেলে তাকেও ছুরিকাঘাত করা হয়।
যশোর কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসনাত জানান, পূর্ব শত্রুতার জেরে হওয়া গোলযোগে দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি ছুরিকাঘাতে বাবা-ছেলেসহ ৫ জন আহত হন, যার মধ্যে চঞ্চল নামে একজন মারা গেছেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িতরা পুলিশের হেফাজতে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন এবং ঘটনার তদন্ত চলছে।
