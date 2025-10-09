  2. দেশজুড়ে

নওগাঁ

আমগাছে ঝুলছিল যুবক, খাল থেকে বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:২৩ পিএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
নওগাঁয় পৃথক স্থান থেকে দুজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সকালে রানীনগর উপজেলার পারইল গ্রাম থেকে যুবকের ও সাপাহার উপজেলার পিছলডাঙ্গা (মলপাড়া) গ্রামের খাল থেকে ভাসমান বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহতরা হলেন- রানীনগর উপজেলার পারইল গ্রামের মোখলেছার রহমানের ছেলে মেহেদী (২৯) ও সাপাহার উপজেলার সদর ইউনিয়নের পিছল ডাঙ্গা গ্রামের মৃত আজির উদ্দিনের ছেলে নুরুল ইসলাম (৭৩)।

মেহেদীর দুলাভাই কামাল হোসেন বলেন, কিছুদিন থেকে মেহেদী ও তার স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়ে মনোমালিন্য চলছিল। বুধবার মেহেদীর স্ত্রী ঝগড়া লেগে বাপের বাড়িতে চলে গেলে রাতে খাবার খেয়ে পরিবারের অন্যদের সঙ্গে মেহেদীও তার রুমে ঘুমিয়ে যায়। সকালে বাড়ির পাশের একটি পুকুর পাড়ের আম গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় তার মরদেহ দেখতে পায় এলাকাবাসী। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

রানীনগর থানার পরিদর্শক (ওসি তদন্ত) বাবলু বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নওগাঁ জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে নওগাঁর সাপাহারে বাড়ি থেকে নিখোঁজের ২৪ ঘণ্টা পর নুরুল ইসলাম নামে (৭৩) বছরের এক বৃদ্ধের হাত পা বাঁধা অবস্থায় মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

পারিবার সূত্রে জানা যায়, বুধবার ফজরের নামাজ পড়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হন নুরুল ইসলাম। বেলা বাড়লেও বাড়িতে না ফিরলে পরিবারের সদস্যরা বুধবার সারাদিন বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করতে থাকেন। বৃহস্পতিবার ভোরে স্থানীয়রা গ্রামের দক্ষিণ দিকে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে খালের পানিতে বৃদ্ধের ভাসমান মরদেহ দেখতে পায়। পরে স্থানীয়রা থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে।

সাপাহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আজিজ বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা যাচ্ছে কেউ বৃদ্ধকে মেরে হাত-পা বেঁধে পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি নওগাঁ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

