চোর ধরতে পুরস্কার ঘোষণা করে মাইকিং
টাঙ্গাইলের সখীপুরে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনা বেড়েছে। গত দুই মাসে অন্তত চারটি ট্রান্সফরমার চুরি হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে চোর ধরিয়ে দিতে পারলে ১০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সখীপুর বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ। এ নিয়ে উপজেলাজুড়ে মাইকিং চলছে।
বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আবু বকর তালুকদার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
বিউবোর সখীপুর কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ১৭টি ফিডারের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী আটটি উপজেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। সম্প্রতি কালিয়া ইউনিয়নের গোহাইলবাড়ী ও বোয়ালী এলাকাসহ অন্তত চারটি ট্রান্সফরমার চুরি হয়। এছাড়া ৫ অক্টোবর দিনগত গভীর রাতে বহুরিয়া মধ্যপাড়া এবং ২৯ সেপ্টেম্বর রাতে কচুয়া পুকুরপাড় এলাকায়ও চুরির চেষ্টা চালায় দুর্বৃত্তরা।
স্থানীয়রা জানান, রাতের আঁধারে ট্রান্সফরমার থেকে তামার তার ও যন্ত্রাংশ খুল নিয়ে যাচ্ছে চক্রটি। এতে বারবার বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।
বোয়ালী গ্রামের বাসিন্দা লিটন তালুকদার বলেন, ‘সকালে দেখি খুঁটির পাশে ট্রান্সফরমারের খোলস পড়ে আছে। ভেতরের সব তার ও যন্ত্রাংশ চুরি হয়ে গেছে।’
বিদ্যুৎ বিভাগের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে সখীপুর উপজেলায় অন্তত ১২টি ট্রান্সফরমার চুরি হয়েছে। গতবছর এ উপজেলায় অনেক ট্রান্সফরমার চুরি হয়।
এ বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী আবু বকর তালুকদার বলেন, চোরচক্র শনাক্তে আমরা পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করছি। বিভিন্ন এলাকায় অতিরিক্ত পাহারার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। স্থানীয়রা সচেতন হলে চুরি প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।
তিনি আরও বলেন, জনসচেতনতায় মাইকিং ও মসজিদের ইমামদের মাধ্যমে প্রচার চলছে। চোর ধরিয়ে দিতে পারলে ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ১০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এসআর/জিকেএস