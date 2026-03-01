আবারও জোড়া গোল কেনের, ডর্টমুন্ডের সঙ্গে ব্যবধান বাড়াল বায়ার্ন

আবারও জোড়া গোল কেনের, ডর্টমুন্ডের সঙ্গে ব্যবধান বাড়াল বায়ার্ন
একের পর এক গোল করেই যাচ্চেন বায়ার্ন মিউনিখের ইংলিশ তারকা হ্যারি কেইন। এবার জার্মান ফুটবলের মহারণ ‘ডের ক্লাসিকা’য় রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে করলেন জোড়া গোল। তাতে বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে ৩-২ গোলে জয় তুলে নিয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ। হ্যারি কেইন ছাড়াও গোল করেন জসুয়া কিমিচ।
এই জয়ে বুন্দেসলিগার শীর্ষে থাকা বায়ার্ন দ্বিতীয় স্থানের ডর্টমুন্ডের সঙ্গে বায়ার্ন মিউনিখ ব্যবধান বাড়িয়েছে ১১ পয়েন্টের। ২৪ ম্যাচ শেষে বায়ার্নের পয়েন্ট ৬৩। বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের পয়েন্ট ৫২।
বরুশিয়ার হোম ভেন্যু সিগন্যাল ইদুনা পার্কে ম্যাচের শুরুতে দাপট ছিল বায়ার্নের। তবে ২৬ মিনিটে খেলার গতিপ্রবাহের বিপরীতে এগিয়ে যায় ডর্টমুন্ড। বাঁ-দিক থেকে ড্যানিয়েল স্ভেনসনের ফ্রি-কিক থেকে হেডে গোল করেন অধিনায়ক নিকো শ্লোটারবেক। অফসাইড চেকের পর গোলটি বৈধ হয়- কেন সামান্য পেছনে থাকায় শ্লটারবেক অনসাইড ছিলেন।
১৮ মিনিটেই শ্লটারবেক স্টানিসিচের অ্যাঙ্কেলে আঘাত করলেও রেফারি স্ভেন ইয়াবলোনস্কি তাকে লাল না দিয়ে হলুদ কার্ড দেখান- যা পরে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
ডর্টমুন্ড আরও একটি সুযোগ পেয়েছিল পাল্টা আক্রমণে; কিন্তু ম্যাক্সিমিলিয়ান বেয়ার গোলের পেছন ফিরে থাকায় ঠিকমতো শট নিতে পারেননি।
দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়ায় বায়ার্ন। ৫৪ মিনিটে কিমিশের চিপ করা বল থেকে সের্গে জিনাব্রির হেডে অ্যাসিস্ট পান কেন, সমতায় ফেরান দলকে। এরপর শ্লটারবেক বক্সে ইয়োসেফ স্টানিসিচকে ফাউল করলে পেনাল্টি পায় বায়ার্ন। স্পট-কিক থেকে জোরালো শটে গোল করেন কেন- সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মৌসুমে এটি তার ৪৫তম গোল, বুন্দেসলিগায় ৩০তম।
ম্যাচের শেষ সাত মিনিটে আবার সমতায় ফেরে ডর্টমুন্ড। সাবেক বায়ার্ন খেলোয়াড় মার্সেল সাবিৎসারের ক্রস থেকে দারুণ ভলিতে গোল করেন স্ভেনসন।
কিন্তু ডর্টমুন্ড সমর্থকদের উল্লাস বেশিক্ষণ টেকেনি। ৮৭তম মিনিটে বল পেয়ে কিমিখ বক্সের বাইরে থেকে দুর্দান্ত ভলিতে জালের উপরিভাগে পাঠান- জয় নিশ্চিত হয় বায়ার্নের।
এই জয়ে সিগন্যাল ইদুনা পার্কে বায়ার্নের দুর্দান্ত রেকর্ড বজায় থাকল। ২০১৮ সালের নভেম্বরের পর থেকে এখানে লিগে হারেনি তারা।
সব মিলিয়ে, শিরোপা দৌড়ে বড় বার্তা দিল বায়ার্ন মিউনিখ। কেনের ধারাবাহিক গোল এবং কিমিখের শেষ মুহূর্তের জাদুতে ‘ডের ক্লাসিকার’ আবারও নিজেদের করে নিল বাভারিয়ানরা।
