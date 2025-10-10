  2. দেশজুড়ে

উপদেষ্টা ফারুক ই আজম

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান দেশকে আরও যোগ্য করে গড়ার সুযোগ দিয়েছে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি খুলনা
প্রকাশিত: ০১:৩১ এএম, ১০ অক্টোবর ২০২৫
চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান দেশকে আরও যোগ্য করে গড়ার সুযোগ দিয়েছে
খুলনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন উপদেষ্টা

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক ই আজম বীর প্রতীক বলেছেন, ‘আমরা দেশকে আরও যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারি। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান আমাদের সেই সুযোগ করে দিয়েছে। বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। তবে সঠিক পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণ করতে পারলে এ দুর্যোগকে সহজেই মোকাবিলা করা যায়। আমরা চেষ্টা করছি সেটি বাস্তবায়ন করার।’

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) রাতে খুলনা জেলা শিল্পকলা অ্যাকাডেমি অডিটোরিয়ামে বিভাগের আওতাধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে উপদেষ্টা বলেন, ‘এই দেশ আমাদের সবার। তার মধ্যে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ ও উন্নয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। আপনাদের কাছে ক্ষমতা রয়েছে, মানুষের সেবা করার সুযোগ রয়েছে। জনগণের কল্যাণে কাজ করলে সরকার আপনাদের পাশে আছে। সবাই মিলে দেশকে সামনে এগিয়ে নিতে হবে।’

খুলনার বিভাগীয় কমিশনার মো. ফিরোজ সরকারের সভাপতিত্বে সভায় সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোস্তাফিজুর রহমান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রেজওয়ানুর রহমান, খুলনার জেলা প্রশাসক মো. তৌফিকুর রহমান, যশোরের জেলা প্রশাসক মো. আজাহারুল ইসলাম, সাতক্ষীরার জেলা প্রশাসক মোস্তাক আহমেদ, কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফিন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সভায় খুলনা বিভাগের ১০ জেলার জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তারা অংশ নেন।

আরিফুর রহমান/এমএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।