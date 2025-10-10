  2. দেশজুড়ে

এনসিপি নেতা ড. আতিক

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উচ্চকক্ষে পিআর জরুরি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি লালমনিরহাট
প্রকাশিত: ০৭:৪৭ পিএম, ১০ অক্টোবর ২০২৫
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক ড. আতিক মুজাহিদ

সংসদে উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়াটাই এখন সময়ের দাবি বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক ও রংপুর বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক ড. আতিক মুজাহিদ। তিনি বলেন, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য উচ্চকক্ষে পিআর সবচেয়ে জরুরি।

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) দুপুরে লালমনিরহাট সদর উপজেলার মুনস্টার রেস্টুরেন্টে জেলা ও উপজেলা কমিটির সমন্বয় সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে

ড. আতিক মুজাহিদ জানান, উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মোটামুটি ঐকমত্য হয়েছে। তবে জামায়াত উচ্চ ও নিম্নকক্ষ উভয় ক্ষেত্রেই পিআর নির্বাচন চায়। এনসিপি চায় উচ্চকক্ষে পিআর নির্বাচন হোক, কিন্তু নিম্নকক্ষে নয়। নিম্নকক্ষের ক্ষেত্রে পিআর নির্বাচনের ‌‌‘ফ্যাসিবিলিটি’ নেই বলে এনসিপি মনে করে।

তিনি বলেন, বিএনপি উচ্চকক্ষের পক্ষে নমনীয় থাকলেও, তারা আসনভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব চাচ্ছে। কিন্তু এনসিপি চায় ভোটের শতাংশের ভিত্তিতে উচ্চকক্ষে আসন বণ্টন হোক, যাতে সবাই মিলেমিশে কাজ করতে পারে। জামায়াত এখন উচ্চকক্ষের বিষয়ে স্ট্যান্ডবাজি করলেও, তাদের মূল আন্দোলন নিম্নকক্ষকে কেন্দ্র করে।

আসন্ন নির্বাচন প্রসঙ্গে ড. আতিক মুজাহিদ জানান, লালমনিরহাটের তিনটি আসনে আমরা কাজ করছি। সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিয়ে আলোচনা চলছে। এই মাসের শেষের দিকে প্রতীক পাওয়ার পর কেন্দ্র থেকে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হবে। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনি কার্যক্রম শুরু করবো। সারাদেশে আমাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম চলছে, আমরা শিগ্‌গিরই এটির আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করব।

এসময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন লালমনিরহাট জেলার এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী রকিবুল হাসান, যুগ্ম সমন্বয়কারী শাহ সুলতান নাসির উদ্দিন নাহিদ, আখলাক আলী রকি এবং জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে আসা নেতাকর্মীরা।

মহসীন ইসলাম শাওন/কেএইচকে/জিকেএস

