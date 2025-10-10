  2. দেশজুড়ে

বগুড়ায় ‘মদপানে’ চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৪ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক বগুড়া
প্রকাশিত: ০৯:৩০ পিএম, ১০ অক্টোবর ২০২৫
বগুড়ার শাজাহানপুরে দুর্গাপূজার দশমীর রাতে অতিরিক্ত মদপানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। আশঙ্কাজনক আরেকজনের চিকিৎসা চলছে।

মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন একই এলাকার মিজানুর রহমান (৫০), নাসিমুল ইসলাম (২৭), আবদুল মানিক (২৫) ও আল কাফি (৩০)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শাজাহানপুর উপজেলার খোট্টাপাড়া এলাকায় দুর্গাপূজার দশমীর রাতে মিজানুর রহমান, নাসিমুল ইসলাম, আবদুল মানিক, আল কাফি ও রঞ্জু মিয়া একসঙ্গে মদপান করেন। মদপান শেষে সবাই বাড়িতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মিজানুর রহমান মারা যান। পরদিন রাতে মারা যান নাসিমুল ইসলাম। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) দুপুরে আবদুল মানিক ও আল কাফির মৃত্যু হয়। বর্তমানে রঞ্জু মিয়া (২৮) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এসব তথ্য নিশ্চিত করে শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম জানান, মৃত্যুর সঠিক কারণ ও ব্যবহৃত মদের উৎস অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু হয়েছে।

তিনি আরও জানান, কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

