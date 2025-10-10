পিআর পদ্ধতির নির্বাচনসহ ৫ দাবিতে দেশজুড়ে জামায়াতের গণমিছিল

পিআর পদ্ধতির নির্বাচনসহ ৫ দাবিতে দেশজুড়ে জামায়াতের গণমিছিল
সংসদের উভয় কক্ষে পিআর ও জুলাই সনদের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচনসহ পাঁচ দফা দাবিতে শুক্রবার (১০ অক্টোবর) দেশজুড়ে গণমিছিল ও সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। জাগো নিউজের নিজস্ব প্রতিনিধি, জেলা ও উপজেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-
- ঢাকা
বিকেলে এ দাবিতে ঢাকায় সমাবেশ ও গণমিছিল করেছে জামায়াতে ইসলামী। দলটির ঢাকা মহানগরী উত্তর ও দক্ষিণের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই গণমিছিলটি গুলিস্তান জিরো পয়েন্ট, পল্টন মোড়, বিজয়নগর হয়ে কাকরাইলে গিয়ে শেষ হয়। এসময় দলটির কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমির মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সেক্রেটারি ড. রেজাউল করিমের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি মিয়া গোলাম পরওয়ার ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য সাইফুল আলম খান মিলন।
- কুমিল্লা
পাঁচ দফা দাবিতে বিকেলে কুমিল্লায় গণমিছিল ও নগরীর টাউনহল মাঠে সমাবেশ করে মহানগর জামায়াত। মিছিলটি কান্দিরপাড় থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে টমছমব্রীজ গিয়ে শেষ হয়। এসময় বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ জেলা আমির অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শাহজাহান, উত্তর জেলা আমির অধ্যাপক আব্দুল মতিন, মহানগরী সেক্রেটারী মাহবুবুর রহমান, নায়েবে আমির অধ্যাপক এমদাদুল হক মামুন, সহকারী সেক্রেটারি কামারুজ্জামান সোহেল, সহকারী সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মোশাররফ হোসাইন প্রমুখ।
- রাজশাহী
সকালে একই দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে রাজশাহী মহানগর জামায়াত। বিক্ষোভ মিছিলটি নগরীর আলুপট্রি মোড় থেকে শুরু হয়ে গণকপাড়া মোড়ে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়। সমাবেশে কয়েক হাজার নেতাকর্মী অংশ নেন। এসময় বক্তব্য রাখেন মহানগর জামায়াতের নায়েবে আমির অ্যাডভোকেট আবু মোহাম্মদ সেলিম, নায়েবে আমির রাজশাহী সদর-২ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ডাক্তার মোহাম্মাদ জাহাঙ্গীর, সেক্রেটারি ইমাজ উদ্দিন মন্ডল, সাংগঠনিক সম্পাদক জসিম উদ্দিন সরকার, সহকারী সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মাহবুবুল আহসান বুলবুল, মো. শাহাদৎ হোসাইন, রাজশাহী-৩ (পবা-মোহনপুর) আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।
- গাজিপুর
সকালে টঙ্গি এলাকায় গণমিছিল ও সমাবেশ করে গাজীপুর মহানগর জামায়াত। সমাবেশে মহানগর আমির অধ্যাপক জামাল উদ্দিনের সভাপতিত্ব ও সেক্রেটারি আ স ম ফারুকের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন দলটির কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মনজুরুল ইসলাম ভূুঁইয়া, মহানগর নায়েবে আমির ও গাজীপুর ৩ আসনের প্রার্থী খায়রুল হাসান, গাজীপুর ২ আসনের প্রার্থী হোসেন আলী, গাজীপুর- ৪ আসনের প্রার্থী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী, গাজীপুর-৬ আসনের জামায়াত মনোনীত এমপি পদপ্রার্থী ড. হাফিজুর রহমান প্রমুখ।
- ময়মনসিংহ
পাঁচ দফা দাবিতে এদিন বিকেল গণমিছিল ও সমাবেশ করে ময়মনসিংহ মহানগর জামায়াত। মিছিলটি নগরীর রেলওয়ে কৃষ্ণচূড়া চত্বর থেকে শুরু হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে চরপাড়া মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল পূর্ব সমাবেশে মহানগর সেক্রেটারি অধ্যাপক শহীদুল্লাহ্ কায়সারের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন দলটির কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য, মহানগরীর আমীর ও ময়মনসিংহ সদর-৪ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা কামরুল আহসান এমরুল। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা মোজাম্মেল হক আকন্দ, নায়েবে আমীর ও ফুলবাড়িয়া সংসদীয় আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী কামরুল হাসান মিলন, মহানগরের নায়েবে আমীর ও ত্রিশাল সংসদীয় আসনে সংসদ সদস্য প্রার্থী আসাদুজ্জামান সোহেল, নেত্রকোনা-৪ আসনে সংসদ সদস্য প্রার্থী আল হেলাল তালুকদার প্রমুখ।
- নারায়ণগঞ্জ
একই দাবিতে জুমআর নামাজের পর গণমিছিল ও সমাবেশ করে নারায়ণগঞ্জ মহানগর জামায়াত। মিছিলটি শহরের মিশনপাড়া এলাকা থেকে শুরু করে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মধ্য দিয়ে তাদের কর্মসূচির সমাপ্তি করা হয়। সমাবেশে মহানগর আমির মাওলানা আবদুল জব্বারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন দলটির কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা মইনুদ্দিন আহমাদ, মহানগর নায়েবে আমির আব্দুল কাইয়ুম, সেক্রেটারী ইঞ্জিনিয়ার মনোয়ার হোসাইন প্রমুখ।
কেএইচকে/জিকেএস