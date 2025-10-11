  2. দেশজুড়ে

শাপলা তুলতে গিয়ে নৌকা থেকে পড়ে প্রাণ গেলো শিশুর

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কু‌ড়িগ্রাম
প্রকাশিত: ০২:৩১ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
শাপলা তুলতে গিয়ে নৌকা থেকে পড়ে প্রাণ গেলো শিশুর

কুড়িগ্রাম সদরের পাঁচগাছীতে শাপলা তুলতে গিয়ে নৌকা থেকে পড়ে মমিন (৭) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার (১১ অক্টোবর) সকাল ১১টার দিকে ওই ইউনিয়নের ছড়ার পাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত শিশু মমিন ওই এলাকার শামসুল হকের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, মমিন ও তার সমবয়সি বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ির পাশে বিলে নৌকাতে করে শাপলা ফুল তুলতে যায়। এসময় নৌকা থেকে পানিতে পড়ে নিখোঁজ হয় সে। পরে পরিবারের লোকজন জানতে পেরে তার মরদেহ উদ্ধার করে।

সদরের পাঁচগাছী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান আব্দুল বাতেন সরকার পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

রোকনুজ্জামান মানু/এমএন/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।