কুষ্টিয়ায় ৫ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ

কুষ্টিয়ায় ৫ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ
কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে মা ইলিশ রক্ষায় পদ্মা নদীতে অভিযান চালিয়ে পাঁচ হাজার মিটার নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল জব্দ করেছে উপজেলা জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তারা। শনিবার (১১ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টায় উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের শিলাইদহ খেয়াঘাট এলাকা থেকে অভিযান শুরু করা হয়।
অভিযানটি উপজেলার কয়া, জগন্নাথপুর ও চরসাদিপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে আবার শিলাইদহ খেয়াঘাটে এসে বিকেল ৪ টায় শেষ করা হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান। অভিযানে সহযোগিতা করে থানার দুই পুলিশ সদস্য এবং মৎস্য কার্যালয়ের স্টাফরা।
এদিকে অভিযানে জব্দ প্রায় পাঁচ হাজার মিটার নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।
জানা গেছে, গত ৪ অক্টোবর থেকে ২৬ অক্টোবর ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম। এই ২২ দিনে নদ, নদী ও সাগরে ইলিশ মাছ ধরা, পরিবহন, মজুদ ও ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ। তবুও কিছু অসাধু জেলে নদীতে মাছ ধরছে। তাদের প্রতিহত করতে নদীতে অভিযান চালাচ্ছে উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য কার্যালয়।
এসব তথ্য নিশ্চিত করে উপজেলা জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান বলেন, মা ইলিশ রক্ষায় নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে। আজকের অভিযানে প্রায় পাঁচ হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল জব্দ করে আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্টি করা হয়েছে। যার বাজার মূল্য প্রায় ৫০ হাজার টাকা। আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে।
আল-মামুন সাগর/এনএইচআর/এএসএম