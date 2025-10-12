  2. দেশজুড়ে

শেরপুরে রাইসমিল থেকে সরকারি ৩৮০ বস্তা চাল জব্দ

প্রকাশিত: ১২:৩৪ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
শেরপুরের শ্রীবরদীতে একটি রাইসমিলে অবৈধভাবে মজুত করা বিপুল পরিমাণ সরকারি খাদ্য গুদামের চাল জব্দ করা হয়েছে।

শনিবার (১১ অক্টোবর) রাতে উপজেলার মথুরাদি এলাকায় রুহুল রাইস মিল থেকে খাদ্য অধিদপ্তরের সিলসম্বলিত ৩৮০টি বস্তাভর্তি এসব চাল জব্দ করে উপজেলা প্রশাসন। তবে এ ঘটনায় এখনো কেউ আটক হয়নি।

স্থানীয়রা জানান, শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে শ্রীবরদী উপজেলার মথুরাদি এলাকায় উপজেলা ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের পাশে রুহুল রাইস মিলে অবৈধভাবে সরকারি চাল সংরক্ষণের সময় স্থানীয় গ্রামবাসী পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনকে খবর দেয়।

খবর পেয়ে শ্রীবরদী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. হাসিব-উল-হাসান পুলিশসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে চালগুলো জব্দ করেন ও রুহুল রাইস মিলের গোডাউনটি সিলগালা করে দেন। পরে উদ্ধারকৃত চালগুলো শ্রীবরদী পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মো. শাহজাহান কবিরের জিম্মায় রাখা হয়।

স্থানীয়রা আরও জানান, চালগুলো সরকারের নির্ধারিত দরিদ্রদের জন্য বরাদ্দ ছিল, যা গোপনে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে মজুত করা হচ্ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) হাসিব-উল-আহসান জাগো নিউজকে বলেন, চালের মালিককে এখনো শনাক্ত করা যায়নি। কোন সরকারি কর্মসূচির চাল, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে বস্তাগুলোর ওপর সরকারি সিল আছে। খাদ্য কর্মকর্তাদের বিষয়টি জানানো হয়েছে, তারা তদন্ত করছেন। তদন্ত শেষে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

