ভোটার স্লিপ বিতরণকালে দুই জামায়াত নেতার ওপর হামলার অ‌ভিযোগ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১২:২৯ পিএম, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ভোলার বোরহানউদ্দিনে ভোটার স্লিপ বিতরণকালে দুই জামায়াত নেতা‌র ওপর হামলার অ‌ভিযোগ উঠেছে বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) সকাল পৌনে ১১টার দিকে উপজেলার উদায়পুর রাস্তার মাথা সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

হামলায় আহতরা হলেন, উপজেলার প‌ক্ষিয়া ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের জামায়াতে ইসলামীর সভাপ‌তি মো. শাহাদাত ও একই ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি মো. হাবিবুল্লাহ। তাদের দুইজনই স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

ভুক্তভোগী মো. শাহাদাত জানান, সকালের দিকে হা‌বিবুল্লাহ প‌ক্ষিয়া ইউনিয়নের ৩ ও ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ভোটার স্লিপ বিতরণ করে উদায়পুর রাস্তার মাথা নামল এলাকায় আসেন। ওই রাস্তায় একা পেয়ে একই ইউনিয়নের শ্রমিক দলের নেতা মো. শামীম, মাসুদসহ কৃষক দলের ১৫/২০ জন হাবিবুল্লাহ মারধর করেন। এসময় আমি তাকে বাঁচাতে গেলে আমার ওপরও হামলা চালান তারা।

তবে এ বিষয়ে অভিযুক্ত মো. শামীমের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও তার সাড়া পাওয়া যায়নি।

বোরহানউদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ম‌নিরুজ্জামান জানান, ‌খোঁজ নিচ্ছি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

