মেঘনায় ছিনতাই হওয়া সারবোঝাই বাল্কহেড জব্দ

মেঘনায় ছিনতাই হওয়া সারবোঝাই বাল্কহেড জব্দ
মেঘনা নদীর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর থেকে ৬ হাজার ৩৪০ বস্তা সারসহ ছিনতাই হওয়া একটি বাল্কহেড থেকে জব্দ করেছে পুলিশ।
শনিবার (১২ অক্টোবর) দিনগত রাতে উপজেলার কাইতলা উত্তর ইউনিয়নের নোয়াগাঁও বাজার এলাকা থেকে বাল্কহেডটি জব্দ করা হয়। তবে এসময় কাউকে আটক করা হয়নি।
নৌ পুলিশের ঢাকা অঞ্চলের পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন জাগো নিউজকে বলেন, ৭ অক্টোবর মুন্সিগঞ্জের মুক্তারপুর থেকে ৬ হাজার ৩৪০ বস্তা ডিএপি সার নিয়ে একটি বাল্কহেড সুনামগঞ্জে রওনা করে। এতে সার ডিলারের একজন প্রতিনিধি এবং কয়েকজন শ্রমিক ছিলেন। ৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরের মানিকনগরে সারবোঝাই বাল্কহেডটি যাত্রাবিরতি করে। পরদিনও ইঞ্জিন সমস্যার কারণে বাল্কহেডটি প্রথমে বন্ধ রাখা হয়।
পরে বাল্কহেডটি রওনা দিলে কিছুদিন দূর যাওয়ার পর একটি ট্রলার এসে বাল্কহেডটিতে দুজন উঠে। তারপর ডিলারের প্রতিনিধিসহ শ্রমিকদের ট্রলারে উঠিয়ে নেয়। ট্রলারের সঙ্গে বাল্কহেডটি বেঁধে ঘুরতে থাকে। পরদিন ১০ অক্টোবর ডিলারের প্রতিনিধিসহ অন্যান্যদের নামিয়ে সারবোঝাই বাল্কহেডটি নিয়ে যায়। বিষয়টি অবগত করলে নৌ পুলিশ অভিযান শুরু করে। পরে নবীনগরের কাইতলা এলাকায় শনিবার রাতে বাল্কহেডটি জব্দ করা হয়।
তিনি আরও জানান, রোববার সকাল থেকে সারের বস্তাগুলো গণনা চলছে। এ ঘটনায় জড়িত কাউকে এখনো আটক করা যায়নি। তাদের আটকে অভিযান চলছে।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/আরএইচ/জিকেএস