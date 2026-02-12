  2. দেশজুড়ে

জয়-পরাজয় মহান আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা: গোলাম পরওয়ার

প্রকাশিত: ০৮:৪২ এএম, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ভোট দিচ্ছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার ভোট দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৮টায় খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার ৮ নম্বর পশ্চিম শিরোমণি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দেন তিনি।

ভোট প্রদানের পর তিনি বলেন, ‘আমার কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণ হচ্ছে। তবে পুরো দেশে কী হচ্ছে তা এখনই সার্বিকভাবে বলা সম্ভব না।’

তিনি আরও বলেন, ‘জয়-পরাজয় মহান আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা। আমাদের দায়িত্ব মানুষের কাছে আমাদের ম্যাসেজ পৌঁছানো। কেমন বাংলাদেশ আমরা গড়তে চাই, তা মানুষকে জানানো। দীর্ঘদিন ধরে মানুষের কাছে আমরা তা জানানোর চেষ্টা করছি। আগামীতে কে বাংলাদেশ পরিচালনা করবে, তা জনগণের রায়ের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হবে।’

ভোটারদের ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, দাম্ভিক শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য আমরা হ্যাঁ ভোটের পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছি। জুলাই সনদকে আমরা বাস্তবায়নের পক্ষে রয়েছি। জুলাই সনদকে হ্যাঁ বলবো এবং এই নির্বাচনের মাধ্যমে দলীয়করণ মুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত, ভিন্নমতকে দমন-পীড়নমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে পারবো।

