টিভিতে আজকের খেলা, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১০ এএম, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
শ্রীলঙ্কা-ওমান
বেলা ১১-৩০মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

নেপাল-ইতালি
বেলা ৩-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

ভারত-নামিবিয়া
সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ব্রেন্টফোর্ড-আর্সেনাল
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

কোপা দেল রে
আতলেতিকো-বার্সেলোনা
রাত ২টা, ফ্যানকোড

হকি
প্রো লিগ
অস্ট্রেলিয়া-জার্মানি (পুরুষ)
দুপুর ১২-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

অস্ট্রেলিয়া-আয়ারল্যান্ড (নারী)
বেলা ২-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

