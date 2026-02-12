টিভিতে আজকের খেলা, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

টিভিতে আজকের খেলা, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
শ্রীলঙ্কা-ওমান
বেলা ১১-৩০মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
নেপাল-ইতালি
বেলা ৩-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
ভারত-নামিবিয়া
সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ব্রেন্টফোর্ড-আর্সেনাল
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
কোপা দেল রে
আতলেতিকো-বার্সেলোনা
রাত ২টা, ফ্যানকোড
হকি
প্রো লিগ
অস্ট্রেলিয়া-জার্মানি (পুরুষ)
দুপুর ১২-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
অস্ট্রেলিয়া-আয়ারল্যান্ড (নারী)
বেলা ২-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
এমএমআর/এএসএম