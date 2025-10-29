  2. দেশজুড়ে

মুরাদনগরে প্রতিবন্ধী শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ

প্রকাশিত: ১০:৫২ এএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
কুমিল্লার মুরাদনগরে সাত বছর বয়সি এক প্রতিবন্ধী শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত আজিজ মিয়া (৫০) নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

মুরাদনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুর রহমান জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতার আজিজ মিয়া কামাল্লা ইউনিয়নের নেয়ামতপুর গ্রামের প্রয়াত শব্দর আলীর ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, ভুক্তভোগী শিশুটি শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী। শিশুটির মা অন্যত্র থাকেন, সে বাবার সঙ্গে থাকে। সোমবার (২৭ অক্টোবর) দুপুরে শিশুটির বাবা ঘরে ঘুমাচ্ছিলেন। এসময় আজিজ মিয়া বাড়িতে ঢুকে শিশুটিকে জোর করে বসতঘরের পাশে থাকা রান্নাঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেন। ঘটনাটি প্রতিবেশী এক নারী দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় শিশুটিকে সেখান থেকে উদ্ধার করেন।

প্রত্যক্ষদর্শী এক ব্যক্তি জানান, আমি কাঁধে বাঁশ নিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম। তখনই তিনজন নারী আমাকে ডেকে বলে রান্নাঘরে কিছু একটা হচ্ছে। তখন আমি তাদের সঙ্গে নিয়ে রান্নাঘরের দরজা খুলে দেখি শিশুটির ওপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছেন আজিজ মিয়া। এরপর থেকে আজিজ মিয়ার পক্ষের লোকজন বিভিন্নভাবে আমাদের হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন।

এ বিষয়ে মুরাদনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুর রহমান বলেন, প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়ায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আজিজ মিয়াকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শিশুর বাবা বাদী হয়ে রাতে থানায় মামলা করেছেন।

