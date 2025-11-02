আ’লীগ নেতার বোনের বাড়িতে ২৩ তাজা ককটেল উদ্ধার, ভাগনি জামাই আটক

  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মুন্সিগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৯:০১ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
আটক মো. হাসান ও ককটেল তৈরির সরঞ্জাম

মুন্সিগঞ্জ শহরে একটি বিদ্যালয়ের পাশে আওয়ামী লীগ নেতার বোনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ২৩টি তাজা ককটেল উদ্ধার করেছে যৌথবাহিনী। এসময় আওয়ামী লীগ নেতার ভাগনি জামাইকে আটক ও ককটেল তৈরির শতাধিক কৌটা উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতার ব্যক্তির নাম মো. হাসান (৩৫)।

রোববার (২ নভেম্বর) বিকেলে শহরের বৈখর এলাকার অনির্বাণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে সদরের মোল্লাকান্দি ইউপির চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রিপন পাটোয়ারীর বোন সেলিনা বেগমের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এগুলো উদ্ধার করা হয়।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাইফুল আলম এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দুপুর ২টার দিকে ওই বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ ও সেনাবাহিনী। এরপর ওই বাড়ির বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালানো হয়। বিকেল ৪টার দিকে বাড়ির ড্রেনেজ লাইনের চৌবাচ্চার ভেতর সংরক্ষিত অবস্থায় পৃথক তিনটি বালতিভর্তি তাজা ককটেল উদ্ধার করা হয়।

বসতঘরের ভেতর তল্লাশি করে ককটেল তৈরির জর্দা ও গুঁড়া দুধের শতাধিক কৌটা পাওয়া যায়। এসময় ইউপি চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা রিপন পাটোয়ারীর ভাগনি জামাই হাসানকে আটক করা হয়।

এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান ওসি।

