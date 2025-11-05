বাগেরহাটে ভাড়া বাসা থেকে গৃহবধূর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার
বাগেরহাটে সাদিয়া (৩০) নামের এক গৃহবধুর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে বাগেরহাট সদর উপজেলার রণবিজয়পুর গ্রামের একটি ভাড়া বাসা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
সাদিয়া বাগেরহাট জেলার চিতলমারী উপজেলার চরবানিয়ারী গ্রামের মোস্তাফা শেখের মেয়ে। নিহতের স্বামী পারভেজ বাগেরহাট সদর উপজেলার গোবরদিয়ে গ্রামের মাসুম ওরফে ছোট বাবুর পালিত ছেলে।
স্থানীয়দের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, তিন বছর ধরে স্বামী পারভেজকে নিয়ে রণবিজয়পুর গ্রামের শহিদুল চাকলাদারের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন সাদিয়া। পারভেজ পেশায় একজন বাসচালক। শুক্রবারের পর থেকে নিহত সাদিয়ার স্বামী পারভেজকে ওই এলাকায় আর কেউ দেখেনি।
বাগেরহাট সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহমুদুল হাসান বলেন, এলাকাবাসীর দেওয়া খবরের ভিত্তিতে ভাড়া বাসা থেকে ওই গৃহবধূর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, কেউ তাকে হত্যা করে মরদেহটি ঘরের ভেতরে রেখে পালিয়ে গেছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। গৃহবধূর মৃত্যুর কারণ খুঁজতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।
নাহিদ ফরাজী/এএমএ