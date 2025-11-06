  2. দেশজুড়ে

পাবনা-৩

কৃষকদল সভাপতিকে প্রার্থী ঘোষণা, প্রতিবাদে সমাবেশের ডাক

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পাবনা
প্রকাশিত: ০৫:০৭ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
কৃষকদল সভাপতিকে প্রার্থী ঘোষণা, প্রতিবাদে সমাবেশের ডাক

জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পাবনা-৩ আসনে কৃষকদলের সভাপতি হাসান জাফির তুহিনকে ধানের শীষের প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। তবে এ সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ ওই আসনের নেতাকর্মীদের একাংশ। এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রার্থী দাবি করেছেন মনোনয়নপ্রত্যাশীসহ স্থানীয় ওইসব নেতাকর্মীরা।

এ দাবিতে শনিবার (৮ নভেম্বর) চাটমোহর বালুচর মাঠে সমাবেশের ডাক দিয়েছেন চাটমোহর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মনোনয়ন প্রত্যাশী মো. হাসাদুল ইসলাম হীরা।

বুধবার (৫ নভেম্বর) রাত ৯টায় ফেসবুক লাইভে এসে তিনি এ সমাবেশের ঘোষণা দেন। এতে সংহতি জানিয়েছেন আসনটির সাবেক সংসদ সদস্য একেএম আনোয়ারুল ইসলামসহ অনেকে।

ফেসবুক লাইভে হীরা বলেন, দেড় যুগ ধরে ফ্যাসিস্ট সরকারের নির্যাতন, আমরা হামলা-মামলা, জেল-জুলুম ও অন্যায়-অত্যাচারের শিকার হয়েছি। অথচ আসন্ন নির্বাচনে পাবনা-৩ আসনে একজন বহিরাগতকে প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। এলাকায় যার মাত্র পাঁচ শতাংশ সমর্থন।

তিনি আরও বলেন, বহিরাগত প্রার্থী ঘোষণার পর পাবনা-৩ আসনের জনগণ ক্ষুব্ধ। প্রমাণ হিসেবে দেখা গেছে, মনোনয়ন ঘোষণার পর খুব অল্পসংখ্যক লোক ফুল ও মিষ্টি নিয়ে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। বহিরাগত কিছু লোক এসে প্রচারণা চালাচ্ছে, কিন্তু তারা ভোটার নয়।

হীরা বলেন, এখনো সময় আছে। মাঠ জরিপ করে স্থানীয় জনপ্রিয় প্রার্থীকে মনোনয়ন দিন। বহিরাগতকে প্রার্থী করলে এ আসনে জয় সম্ভব নয়। এতে জামায়াত নেতাকর্মীরা খুশি হয়ে মিষ্টি বিতরণ করেছে। সরকার গঠনের জন্য প্রতিটি আসন পুনরুদ্ধার করতে হবে। এজন্য সর্বজন গ্রহণযোগ্য প্রার্থী বেছে নিতে হবে।

শনিবারের সমাবেশে চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া ও ফরিদপুর উপজেলার যুব সমাজ, ছাত্র সমাজ, সুধীজন ও সাধারণ জনগণকে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানিয়ে হীরা বলেন, এ সমাবেশ থেকে ‘চাটমোহরের প্রার্থী চাই’ দাবিতে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

এ ব্যাপারে পাবনা-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও চাটমোহর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি একেএম আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, একটি আসনে বাইরের প্রার্থী তখন দরকার হয় যখন ওই আসনে স্থানীয় জনসমর্থন ও গ্রহণযোগ্যতা আছে এমন নেতার অভাব হয়। কিন্তু এখানে তেমনটি নয়। সর্বোচ্চ জনসমর্থন আমাদের রয়েছে। এটি ইতোমধ্যে এ এলাকার জনগণ প্রমাণ করেছে। এমনকি তারা দল ঘোষিত বাইরের প্রার্থীকে মেনে নিচ্ছে না। দলের হাইকমান্ডের যখন আমরা বসেছিলাম। তখনও নেতাদের এসব জানিয়েছি। আমরা দলের হাইকমান্ডকে আবারও জানাতে চাই, চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া ও ফরিদপুরের মানুষ বহিরাগত প্রার্থী চাই না।

আলমগীর হোসাইন নাবিল/আরএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।