টঙ্গীতে ট্রেনে কাটা পড়ে মা-ছেলের মৃত্যু

টঙ্গীতে ট্রেনে কাটা পড়ে মা-ছেলের মৃত্যু
গাজীপুরের টঙ্গীতে ঢাকাগামী সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে মা-ছেলের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার তিস্তার গেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
টঙ্গী রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ রহিমা আক্তার পরিবারের বরাত দিয়ে জানান, চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনের নিচে কাটা জান্নাত (৩৫) ও ছেলে জুনায়েদের (২) মৃত্যু হয়।
তিনি জানান, নিহতের স্বামীর সঙ্গে রাতে ঝগড়া হয়েছিল। সকালে তাদের বাড়ি থেকে বের থেকে দেয়। পরে স্বামীর সঙ্গে অভিমান করে সন্তানসহ মা ট্রেনে নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন বলে জানান নিহতের পরিবার।
জান্নাত লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ থানার হার্ট গ্রামের ইমাম হোসেনের মেয়ে, তারা টঙ্গীর তিস্তার গেট এলাকায় ভাড়া থাকতেন। মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।
জান্নাতের নানা দেলোয়ার হোসেন দাবি করে বলেন, জান্নাতের স্বামীর সঙ্গে শুক্রবার রাতে ঝগড়া হয়। এক পর্যায়ে জান্নাতকে তার স্বামী মারধর করেন। খবর পেয়ে আমরা জান্নাত আনতে যাই, কিন্তু আমাদের কাছে দেয় নাই। শনিবার সকালে জান্নাতকে সন্তানসহ ঘর থেকে বের করে দিয়ে স্বামী কাজে চলে যান। পরে জান্নাত সন্তানসহ ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে।
