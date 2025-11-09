শেরপুরে জাল নোটসহ যুবক আটক
শেরপুরের নালিতাবাড়ী সীমান্তের আমবাগান এলাকা থেকে ২১টি এক হাজার টাকার জাল নোটসহ মেহেদী হাসান (২৫) নামে একজনকে আটক করেছে পুলিশ। তবে এসময় আরও দুজন পালিয়ে যায়।
শনিবার (৮ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে তাকে আটক করা হয়। আটক মেহেদী নালিতাবাড়ী উপজেলার মধ্যমকুড়া গ্রামের মোজাম্মেল হকের ছেলে বলে জানা গেছে।
স্থানীয়রা ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমবাগান এলাকায় অভিযান চালিয়ে মেহেদীকে আটক করা হয়। তবে এ সময় তার অপর দুই সহযোগী পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যান। পরে মেহেদীর দেহ তল্লাশি করে এক হাজার টাকার ২১টি জাল নোট উদ্ধার করা হয়।
নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল রানা জানান, আটক মেহেদীর কাছ থেকে ২১টি জাল নোট উদ্ধার করা হয়েছে। নোটগুলো এতটাই নিখুঁত যে, খালি চোখে সেগুলো শনাক্ত করা কঠিন। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আদালতে পাঠানো হবে।
এদিকে এর আগে শেরপুরে পোস্ট অফিস থেকে সঞ্চয়ের টাকা তুলতে গিয়ে ৫৩ হাজার টাকা জাল নোট পান ষাটোর্ধ্ব শাহিনা বেগম। এর আগে সম্রাট নামের শহরের এক যুবক ডাচ-বাংলা ব্যাংক থেকে এক হাজার টাকার রজাল নোট পান। জেলায় গত এক মাসে অন্তত পাঁচটি এমন ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে।
মো. নাঈম ইসলাম/এমএন/এএসএম