গাজীপুরে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আগুন দিলো দুর্বৃত্তরা

প্রকাশিত: ০৭:০২ এএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
গাজীপুরে দুর্বৃত্তের দেওয়া আগুনে পুড়ে যাওয়া বাস/ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীবাহী একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে মহানগরীর চক্রবর্তী এলাকায় চন্দ্রা-নবীনগর সড়কের পাশের জ্যোতি সিএনজি ফিলিং স্টেশনের সামনে এ ঘটনা ঘটে। দুর্বৃত্তরা মোটরসাইকেলে এসে দাঁড়িয়ে থাকা বাসটিতে আগুন দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে মহানগরীর চক্রবর্তী এলাকার জ্যোতি ফিলিং স্টেশনের পাশে একটি বাস দাঁড়িয়ে ছিল। একজন মিস্ত্রি বাসের নিচে শুয়ে মেরামতের কাজ করছিলেন। এসময় একটি মোটরসাইকেলে আসা দুই ব্যক্তি বাসটির পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। একপর্যায়ে তারা বাসে পেট্রোল ঢেলে অগ্নিসংযোগ করে মোটরসাইকেল নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। পরে আশপাশের লোকজন এসে আগুন নেভায়। আগুনে বাসের বেশকিছু আসন ও যন্ত্রাংশ পুড়ে যায়। খবর পেয়ে কাশিমপুর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

কাশিমপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেন, মোটরসাইকেল নিয়ে দুর্বৃত্তরা এসে বাসটিতে আগুন দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা আগুন নিয়ন্ত্রণ করে। এতে বাসের ক্ষয়ক্ষতি হলেও হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

