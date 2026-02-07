  2. দেশজুড়ে

শরীয়তপুরে জঙ্গলে মিললো বালতি ভর্তি ১৭ হাতবোমা

প্রকাশিত: ১১:৪০ এএম, ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
শরীয়তপুরের জাজিরায় যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযানে ১৭টি তাজা হাতবোমা উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) ভোরে উপজেলার বিলাসপুর ইউনিয়নের মুলাই বেপারী কান্দি এলাকার একটি জঙ্গল থেকে হাতবোমাগুলো উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার ভোরে উপজেলার মুলাই বেপারী কান্দি এলাকার সিদম বেপারি নামের এক ব্যক্তির বাড়ির পিছনের একটি জঙ্গলে হাতবোমা দেখতে পায় স্থানীয়রা। বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানালে ঘটনাস্থলে যৌথ অভিযান চালায় পুলিশ ও সেনাবাহিনী। এসময় ঘটনাস্থল থেকে দুটি বালতিতে রাখা ১৭টি হাতবোমা উদ্ধার করা হয়। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

বিষয়টি নিয়ে জাজিরা থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুস ছালাম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যৌথ বাহিনীর অভিযানে ১৭টি হাতবোমা উদ্ধার করা হয়। তবে এই ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে আইনি পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

