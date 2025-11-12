  2. দেশজুড়ে

গাজীপুর-৬ আসন পুনর্বহালের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ

প্রকাশিত: ১১:০৭ এএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
গাজীপুর-৬ আসন পুনর্বহালের দাবিতে ঢাকা- ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেছেন বিএনপি নেতাকর্মীরা।

বুধবার (১২ নভেম্বর ) সকাল ১০টার দিকে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী টঙ্গীর চেরাগ আলী, কলেজ গেট ও এরশাদনগর এলাকায় অবস্থান নেন। তারা প্রথমে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে মহাসড়কের পাশে মানববন্ধন করেন। একপর্যায়ে মহাসড়ক অবরোধ করেন। বেলা ১১টায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত ছিল।

‎টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, গাজীপুর-৬ আসনের দাবিতে টঙ্গীর বিপুল সংখ্যক মানুষ মহাসড়ক অবরোধ করে রেখেছেন। নেতাদের সঙ্গে কথা বলে অবরোধ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এদিকে একই দাবিতে জামায়াতে ইসলামী টঙ্গী গাজীপুরা এলাকায় মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে।

