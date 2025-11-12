গাজীপুর-৬ আসন পুনর্বহালের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ
গাজীপুর-৬ আসন পুনর্বহালের দাবিতে ঢাকা- ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেছেন বিএনপি নেতাকর্মীরা।
বুধবার (১২ নভেম্বর ) সকাল ১০টার দিকে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী টঙ্গীর চেরাগ আলী, কলেজ গেট ও এরশাদনগর এলাকায় অবস্থান নেন। তারা প্রথমে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে মহাসড়কের পাশে মানববন্ধন করেন। একপর্যায়ে মহাসড়ক অবরোধ করেন। বেলা ১১টায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত ছিল।
টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, গাজীপুর-৬ আসনের দাবিতে টঙ্গীর বিপুল সংখ্যক মানুষ মহাসড়ক অবরোধ করে রেখেছেন। নেতাদের সঙ্গে কথা বলে অবরোধ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।
এদিকে একই দাবিতে জামায়াতে ইসলামী টঙ্গী গাজীপুরা এলাকায় মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে।
মো. আমিনুল ইসলাম/এমএন/জিকেএস