ভোলায় গ্যাস দেশের কাজে লাগানো হবে: শিল্প উপদেষ্টা
শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেছেন, ‘ভোলায় প্রচুর গ্যাস রয়েছে। দেশের অন্য জেলায়তো এত গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না। ভোলার সেই গ্যাস আমরা দেশের কাজে লাগাবো। ভোলার গ্যাস দিয়ে সার কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। তার সম্ভাব্যতা যাচাই চলছে।’
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) দুপুরে ভোলা সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ফেরিঘাট সংলগ্ন এলাকায় ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপনের প্রস্তাবিত দুটি স্থান পরিদর্শন শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।
এসময় তার সঙ্গে পরিদর্শনে আরেও ছিলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মো. ফওজুল করিম খান ও বাণিজ্য, বস্ত ও পাট উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন।
জুয়েল সাহা বিকাশ/আরএইচ/এমএস