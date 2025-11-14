একই দিনে গণভোট ও নির্বাচন ঘোষণায় জাতি হতাশ: চরমোনাই পীর

একই দিনে গণভোট ও নির্বাচন ঘোষণায় জাতি হতাশ: চরমোনাই পীর
একই দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট ঘোষণায় জাতি হতাশ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও পীর সাহেব চরমোনাই মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম।
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) দুপুরে চাঁদপুর সরকারি কলেজ মাঠে আয়োজিত দলের নির্বাচনী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তিনি এ মন্তব্য করেন।
তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ পর্যালোচনা করে দেখবো, কি ধরনের কর্মসূচি নিতে পারি। বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় নির্বাচন হওয়ার কথা ২০২৯ সালে, কিন্তু সেখানে মাঝখানে ২০২৬ সালের নির্বাচন কিসের? এই জুলাই সনদের আইনের ভিত্তিতে তৈরির মাধ্যমে হবে। কিন্তু সেটাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।
তিনি আরও বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান তিনটি কাজ সংস্কার, দৃশ্যমান বিচার, সুষ্ঠু নির্বাচন। আমরা দেখছি একটি দলের শুধু নির্বাচন নিয়ে যত তৎপরতা। তবে মৌলিক সংস্কার ও দৃশ্যমান বিচারের ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব দেখি না। যা আমাদের কাছে সন্দেহজনক।
কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন চাঁদপুর-৩ আসনে ইসলামী আন্দোলনের মনোনীত প্রার্থী ও কুমিল্লা বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন।
এসময় চাঁদপুর সদর ও হাইমচর উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
শরীফুল ইসলাম/এএইচ/এএসএম