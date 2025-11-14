ভোলা-বরিশাল সেতুসহ ৫ দাবিতে তিন উপদেষ্টার গাড়ি অবরোধ

ভোলা-বরিশাল সেতুসহ ৫ দাবিতে তিন উপদেষ্টার গাড়ি অবরোধ
ভোলা-বরিশাল সেতুসহ ৫ দাবিতে ভোলায় তিন উপদেষ্টার গাড়ি অবরোধ করেছে স্থানীয় জনতা।
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) বিকেল সোয়া ৫টার দিকে ভোলা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে। পরে জেলা বিএনপির হস্তক্ষেপে তারা সরে যান।
তারা হলেন- বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পাদ ও সেতু উপদেষ্টা মো. ফাওজুল করিম খান, শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান ও বাণিজ্য, বস্ত ও পাট উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দীন।
এর আগে বিকেল ৪ টার দিকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ভোলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় যোগ দেন ওই তিন উপদেষ্টার। এসময় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পাদ ও সেতু উপদেষ্টা মো. ফাওজুল করিম ভোলা-বরিশাল সেতুর বিষয়ে আশানুরুপ কোনো বক্তব্য না পাওয়া প্রথমে বিক্ষোভ করেন। এরপর তিন উপদেষ্টার গাড়ির সামনে শুয়ে পড়েন কয়েকজন।
আন্দোলনকারী মীর মোশারেফ অমি ও মো. মেহেদী হাসান জানান, ভোলা-বরিশাল সেতুসহ ৫ দাবি দীর্ঘ দিনের। আমরা ঢাকায় উপদেষ্টাদের সঙ্গে কথা বলেছি। উপদেষ্টা মো: ফাওজুল করিম কয়েক মাস আগে আমাদের বলেছেন জানুয়ারির বা ফেব্রুয়ারির মধ্যে ভোলা-বরিশাল সেতুর কাজ শুরু হবে। কিন্তু আজ ভোলায় এসে তিনি বলছেন নতুন করে আবারও সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ শুরু হবে। এ সেতু কবে হবে কোনো নিশ্চিতা নেই। এজন্য আমরা উপদেষ্টাদের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছি।
জুয়েল সাহা বিকাশ/এএইচ/এএসএম