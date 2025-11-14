  2. দেশজুড়ে

ভোলা-বরিশাল সেতুসহ ৫ দাবিতে তিন উপদেষ্টার গাড়ি অবরোধ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ভোলা
প্রকাশিত: ০৮:১৪ পিএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
ভোলা-বরিশাল সেতুসহ ৫ দাবিতে তিন উপদেষ্টার গাড়ি অবরোধ

ভোলা-বরিশাল সেতুসহ ৫ দাবিতে ভোলায় তিন উপদেষ্টার গাড়ি অবরোধ করেছে স্থানীয় জনতা।

শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) বিকেল সোয়া ৫টার দিকে ভোলা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে। পরে জেলা বিএনপির হস্তক্ষেপে তারা সরে যান।

তারা হলেন- বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পাদ ও সেতু উপদেষ্টা মো. ফাওজুল করিম খান, শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান ও বাণিজ্য, বস্ত ও পাট উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দীন।

এর আগে বিকেল ৪ টার দিকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ভোলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় যোগ দেন ওই তিন উপদেষ্টার। এসময় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পাদ ও সেতু উপদেষ্টা মো. ফাওজুল করিম ভোলা-বরিশাল সেতুর বিষয়ে আশানুরুপ কোনো বক্তব্য না পাওয়া প্রথমে বিক্ষোভ করেন। এরপর তিন উপদেষ্টার গাড়ির সামনে শুয়ে পড়েন কয়েকজন।

আন্দোলনকারী মীর মোশারেফ অমি ও মো. মেহেদী হাসান জানান, ভোলা-বরিশাল সেতুসহ ৫ দাবি দীর্ঘ দিনের। আমরা ঢাকায় উপদেষ্টাদের সঙ্গে কথা বলেছি। উপদেষ্টা মো: ফাওজুল করিম কয়েক মাস আগে আমাদের বলেছেন জানুয়ারির বা ফেব্রুয়ারির মধ্যে ভোলা-বরিশাল সেতুর কাজ শুরু হবে। কিন্তু আজ ভোলায় এসে তিনি বলছেন নতুন করে আবারও সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ শুরু হবে। এ সেতু কবে হবে কোনো নিশ্চিতা নেই। এজন্য আমরা উপদেষ্টাদের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছি।

জুয়েল সাহা বিকাশ/এএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।