আবাসিকে গ্যাস সংযোগের কথা ভুলে যান: জ্বালানি উপদেষ্টা
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ ও সেতু উপদেষ্টা মো. ফাওজুল কবির খান বলেছেন, বাসা-বাড়ি বা আবাসিক গ্যাস সংযোগ দেওয়া হবে না। এটার কথা আপনারা ভুলে যান। তবে বিকল্প হিসেবে এলপিজি গ্যাসের দাম কমানো হবে।
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) বিকেলে ভোলা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ভোলা জেলায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।
উপদেষ্টা বলেন, পর্যায়ক্রমে এলপিজি গ্যাসের দাম এক হাজার টাকা করা হবে। এছাড়া ভোলার গ্যাস ভোলায় ব্যবহার হবে।
এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান ও বাণিজ্য, বস্ত্র ও পাট উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দীন।
জুয়েল সাহা বিকাশ/এএইচ