প্রকাশিত: ০৩:০৫ পিএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
সন্তানের চেয়ে মাত্র তিন বছরের বড় বাবা। শুনতে অবাক লাগলেও ঘটনাটি ঘটে‌ছে কুড়িগ্রামের রৌমারীতে। অর্থের বিনিময়ে বয়স জালিয়াতি করে সন্তানের থেকে তিন বছরের বড় এক বাবা নিয়েছেন চাকরিও। বিষয়‌টি জানাজা‌নি হলে উপজেলাজুড়ে শুরু হয় নানা সমালোচনা।

জানা গেছে, কুড়িগ্রাম জেলার ব্রহ্মপুত্র নদ দ্বারা বিচ্ছিন্ন উপজেলা রৌমারী। এই উপজেলার যাদুরচর ইউনিয়নের তিন নম্বর ওয়ার্ডের পুরাতন যাদুরচর গ্রামের বাসিন্দা হাফিজুর রহমান। সংসার জীবনে তার রয়েছে স্ত্রী, দুই ছেলে আর এক মেয়ে। সন্তানদের বিয়েও দিয়েছেন কয়েক বছর আগে। কিন্তু গ্রাম পুলিশের চাকরির জন্য মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে ওই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সরবেশ আলীর সহায়তায় জন্ম নিবন্ধনে বয়স জালিয়াতি করে ২৯ বছর দেখিয়ে চাকরি নিয়েছেন।

খোঁজ নি‌য়ে জানা‌ গেছে, শুধু হা‌ফিজুর নয়, গত আগস্ট মাসে উপজেলায় পাঁচটি ইউনিয়নে ১৯ জন গ্রাম পুলিশ নিয়োগ করা হয়। যাদের জনপ্রতির কাছ থেকে প্রায় চার লাখ টাকা করে হাতিয়ে নিয়েছে সিন্ডিকেট চক্রটি। হা‌ফিজুর বয়স জালিয়াতি করে গত আগস্টের ২৮ তা‌রি‌খ যোগদান করেন।

এর আগে গত ৬ মে‌ রৌমারী উপজেলা প্রশাসন চলতি বছরের যাদুরচর ইউনিয়নে দুইজন, দাঁতভাঙা ইউনিয়নে সাতজন, রৌমারী ইউনিয়নে পাঁচজন, বন্দবেড় ইউনিয়নে চারজন এবং শৌলমারী ইউনিয়নে একজন গ্রাম পু‌লিশ নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয়।

তথ‌্যানুযায়ী, জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী যাদুরচর ইউনিয়নের পুরতান যাদুরচর গ্রামের বাসিন্দা আব্দুস ছামাদ-দরদী বেগম দম্পতির ছেলে হাফিজুর রহমান। সেখানে হাফিজুরের জন্মতারিখ ৭ মে ১৯৮৫ উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি চলতি বছরের ২৭ মে জন্মনিবন্ধন করেছেন। তবে সেখানে উল্লেখ ক‌রা হয় তার জন্ম ৭ মে ১৯৯৬ সাল। অথচ তার ছেলে নয়ন মিয়ার জাতীয় পরিচয়পত্রে জন্ম সাল ১ মার্চ ১৯৯৯ উল্লেখ করা। এতে করে ছেলের চেয়ে মাত্র তিন বছরের বড় বাবা।

ওই ইউনিয়নের তিন নম্বর ওয়ার্ডের সদস‌্য রবিউল হক বলেন, হাফিজুর রহমানসহ তার স্ত্রী-সন্তান সবাই এই ওয়ার্ডের ভোটার। জন্মনিবন্ধন সনদ দিয়ে বয়স জালিয়াতি করে হাফিজুর রহমান গ্রাম পুলিশের চাকরি নিয়েছেন। অথচ তার এনআইডি কার্ড রয়েছে। বয়স জালিয়াতি করে চাকরিতো আর এমনি এমনি কেউ দেয় না? এখানে অবশ্যই মোটা অংকের লেনদেন হয়েছে ব‌লে দা‌বি করেন এ জনপ্রতি‌নি‌ধি।

সদ‌্য নি‌য়োগ পাওয়া নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক এক গ্রাম পুলিশ বলেন, আমার কাছ থেকে তিন লাখ টাকা নিয়ে চাকরি দিয়েছেন চেয়ারম্যান সরবেশ আলী। শুনেছি গ্রামপুলিশ নিয়োগে জনপ্রতি তিন থেকে চার লাখ টাকা করে নিয়ে নিয়োগ দিয়েছে সংশ্লিষ্টরা।

অভিযুক্ত গ্রাম পু‌লিশ হা‌ফিজুর রহমা‌ন বলেন, ‘১৫ বছর বয়সে বিয়ে কর‌ছি। ভোটার আইডিতে বয়স ভুল করছে। আমি জন্ম‌নিবন্ধন দিয়ে চাক‌রি নিয়ে‌ছি। কিন্তু জন্ম‌ নিবন্ধনে বয়স স‌ঠিক রয়েছে।’

তবে যাদুরচর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সরবেশ আলীর দা‌বি, হাফিজুর রহমানের স্কুল ও জন্ম নিবন্ধন সনদ দিয়ে তার চাকরি দেওয়া হয়েছে। কোনো আর্থিক লেনদেন হয়‌নি।

রৌমারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উজ্জল কুমার হালদার বলেন, বয়স জালিয়াতি করে চাকরি দেওয়া হয়েছে এমন কেউ অভিযোগ দিলে তদন্ত করে দেখা হবে।

রোকনুজ্জামান মানু/এফএ/এএসএম

