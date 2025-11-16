  2. দেশজুড়ে

খুলনার সবজির বাজারে উত্তাপ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১০:৪১ এএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
লাগামহীন সবজির দামে উত্তপ্ত খুলনার বাজার। সরবরাহ বৃদ্ধি পেলেও দাম নিয়ন্ত্রণে না আসায় ক্রেতাদের মনে অস্বস্তি বিরাজ করছে। ৫০ টাকার নিচে বাজারে কোনো সবজি নেই। দুই সপ্তাহ ধরে বাড়তি পেঁয়াজের দামও। তবে কিছুটা কমেছে মাছের দাম।

রোববার (১৬ নভেম্বর) খুলনার নতুন বাজার, নিউমার্কেট মিস্ত্রিপাড়া বাজার ঘুরে এমনটা জানা যায়।

সবজির বাজার ঘুরে দেখা যায়, বেগুন ৬০-৭০ টাকা, করলা ৭০-৮০ টাকা, বরবটি ৬০-৭০ টাকা, পটোল ৪০-৫০ টাকা, লালশাক ২৫-৩০ টাকা, পালংশাক ২৫-৩০ টাকা, লাউ শাক ৪০-৫০ টাকা কেজি, কুমড়া ৪০ টাকা কেজি, ঢ্যাঁড়স ৪০-৫০ টাকা, লাউ প্রতি পিচ ৩০-৪০ টাকা পিচ দরে, টমেটো ৮০-১০০ টাকা কেজি, শিম ৭০-৮০ টাকা কেজি, ফুলকপি ৯০-১০০ টাকা কেজি দরে, কাঁচামরিচ মানভেদে ১৮০-২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। পেঁয়াজ ১১০-১৩০ টাকা দরে এবং রসুন ৮০-১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

বাজারে ব্রয়লার মুরগি ১৬০-১৭০ টাকা কেজি দরে, সোনালি ২৫০ টাকা কেজি দরে ও লেয়ার ২৬০-২৭০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। গরুর মাংস ৭৫০ টাকা কেজি দরে এবং খাসির মাংস ১১৫০ টাকা থেকে ১২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজারে রুই আকারভেদে ২২০-২৫০ টাকা, ভেটকি মাছ আকারভেদে ৫০০-৬০০ টাকা কেজি, চিংড়ি ৫০০-৮০০ টাকা পর্যন্ত কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। তেলাপিয়া ১৩০-১৬০ টাকা, পাবদা ৩০০-৩৫০ টাকা দরে, পাঙাশ ১৬০-১৮০ টাকা, কাতল ২৪০-২৫০ টাকা কেজি এবং ছোট মাছ ৩০০-৪০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

নতুন বাজারের সবজি ব্যবসায়ী শেখ হাফিজ জানান, গত দুই সপ্তাহের তুলনায় সবজির দাম কেজিতে ৫-১০ টাকা কমেছে। পাইকারি বাজারে সবজির দাম ফের কিছুটা বেড়েছে বলেই খুচরা বাজারে বাড়তি দামে প্রভাব পড়ছে। বেশি দাম হওয়ায় অনেক সবজি আমরাও তুলতে পারছি না। কিন্তু এ সপ্তাহে আরো দাম কমবে।

মিস্ত্রিপাড়া বাজারের মাছ ব্যবসায়ী আজমল শেখ বলেন, শীত শুরু হয়েছে। অনেক মাছ আসছে বাজারে। এ সপ্তাহে বড়-ছোট মাছের দাম অনেকটা কমেছে। সামুদ্রিক মাছ উঠলে আরো দাম কমবে।

নতুন বাজারে মিরাজুল ইসলাম বলেন,মাংসের বাজারে দাম অনেকটা লাগামে রয়েছে। সবজির দাম কমলেও অনেক কমেনি। মাছের দামেও দাম কমার কিছুটা প্রভাব পড়েছে। তবে আরও কমলেও স্বস্তি পাওয়া যাবে।

গৃহবধূ মিনা খাতুন বলেন, দোকানদাররা বলে দাম কমেছে। প্রতিদিনই বাজারে আসা পড়ে। কিন্তু আহামরি পরিবর্তন দেখছি না। শীতের সবজির দামই লাগামের বাইরে। লাউয়ের দাম ৩০ টাকা, আগে ছিলো ৬০ টাকা। শুধু মাত্র দুই এক ধরনের সবজির দাম কমেছে। মাছের বাজারেও আজ কিছুটা কম দাম দেখছি।

