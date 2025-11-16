রংপুরে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার
রংপুরের কাউনিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক মো. আবু ফেরদৌস হীরাকে (৫৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
রোববার (১৬ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার হরিশ্বর তকিপল বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার আবু ফেরদৌস হীরা উপজেলার বালাপাড়া ইউনিয়নের সাহাবাজ গ্রামের মৃত আব্দুল খালেকের ছেলে এবং কাউনিয়া ডিগ্রি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক।
কাউনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল লতিফ শাহ বলেন, রংপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে করা মিস কেস মামলার অ্যাডভান্স ডিটেনশন পরোয়ানাভুক্ত আসামি মো. আবু ফেরদৌস হীরা। তিনি উপজেলা আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক। রোববার দুপুরে তাকে আটক করা হয়। পরে গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
জিতু কবীর/এএইচ/এমএস