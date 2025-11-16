  2. দেশজুড়ে

এইচএসসির ফল পুনঃনিরীক্ষণ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:১০ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
ময়মনসিংহ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষার পুনঃনিরীক্ষণের ফল প্রকাশ করা হয়েছে। রোববার (১৬ নভেম্বর) এ ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এতে অকৃতকার্য থেকে নতুনভাবে কৃতকার্য হয়েছে ২২৫ শিক্ষার্থী। এছাড়া জিপিএ-৫ পেয়েছে ১০৩ জন।

ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. মো. শাহ কামাল জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, চলতি বছর এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর ১৯ হাজার ৩৫৫ জন শিক্ষার্থী পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন করেছিল। এসব আবেদনে ৬ হাজার ৮৭৭টি বিষয় ছিল। অকৃতকার্য ১২ হাজার ২২ জন শিক্ষার্থী আবেদন করেছিল। অকৃতকার্য থেকে কৃতকার্য হয়েছে ২২৫ জন শিক্ষার্থী। পাসের হার ১ দশমিক ৮৭ শতাংশ। নতুন করে জিপিএ-৫ এর হার দশমিক ১২ শতাংশ বেড়েছে।

তিনি আরও বলেন, পুনঃনিরীক্ষণের পর ৩২৮ জন শিক্ষার্থীর ফলাফল পরিবর্তিত হয়েছে। ১০৩ জন শিক্ষার্থী নতুন করে গ্রেড পরিবর্তন হওয়ার ফলে তারা জিপিএ-৫ পেয়েছে।

চলতি বছর ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষায় ৭৫ হাজার ৮৫৫ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। গত ১৬ অক্টোবর ঘোষিত ফলাফলে ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৫১ দশমিক ৫৪ শতাংশ। এটি গত চার বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। এবার জিপিএ- ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কমেছে। বোর্ডে শতভাগ ফেলের ঘটনা ঘটেছে ১৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সবাই পাস করেছে।

