ফরিদপুরে মাছ ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

ফরিদপুরে মাছ ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা
ফরিদপুরের সালথায় উৎপল সরকার (২৬) নামে এক মাছ ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে ছিনতাইকারীরা।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) দিনগত ভোরে উপজেলার আটঘর ইউনিয়নের গৌড়দিয়া গ্রামের গৌড়দিয়া কালীতলা মন্দির সংলগ্ন কালিতলা ব্রিজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
উৎপল সরকার কোতোয়ালি থানার কানাইপুর ইউনিয়নের রনকাইল গ্রামের অজয় কুমার সরকারের ছেলে।
পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্র জানায়, উৎপল সরকার নিজ বাড়ি থেকে অটোভ্যানে করে রাত ৪টার দিকে গোপালগঞ্জের পুরাতন মোকসেদপুর মাছের আড়তে মাছ কেনার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পথে সালথার আটঘর ইউনিয়নের গৌড়দিয়া গ্রামের গৌড়দিয়া কালীতলা মন্দির সংলগ্ন কালিতলা ব্রিজে পৌঁছালে অজ্ঞাত ৩-৪ জন লোক অটোভ্যানচালক ফিরোজকে ও মাছ ব্যবসায়ী উৎপলকে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করে চলে যায়।
সালথা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) কে এম মারুফ হাসান রাসেল বলেন, খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এটা ছিনতাইয়ের ঘটনা। ভ্যানচালক ফিরোজকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে পুলিশ কাজ করছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
এনকে বি নয়ন/আরএইচ