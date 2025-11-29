খালেদা জিয়া সুস্থ থাকলে বাংলাদেশ সুস্থ থাকে: টুকু

খালেদা জিয়া সুস্থ থাকলে বাংলাদেশ সুস্থ থাকে: টুকু
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান টুকু বলেছেন, সাবেক তিনবারের সফল প্রধানমন্ত্রী বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া হচ্ছে বাংলাদেশের প্রাণ ৷ তিনি সুস্থ থাকলে বাংলাদেশ সুস্থ থাকে, আর তিনি না থাকলে বাংলাদেশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যাবে।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) সন্ধ্যায় সিরাজগঞ্জ পৌর শহরের ভাসানী মিলনায়তনে জেলা বিএনপি আয়োজিত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় এক দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, পাড়া-মহল্লার ঘরে ঘরে ও মসজিদে মসজিদে গিয়ে পবিত্র কোরআন, দরুদ শরিফ এবং ফাতেহা শরিফ পড়ে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য মহান আল্লাহপাকের দরবারে দোয়া করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান।
এসময় বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চু, সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ভিপি শামীম খান, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু সাইদ সুইট, শহর বিএনপির সভাপতি সেলিম ভূঁইয়া, জেলা বিএনপির স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক ও জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেন রাজেশ, জেলা ওলামা দলের সদস্য সচিব হাফেজ মাওলানা নুরনবী হুসাইন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি জুনায়েদ হোসেন সবুজ ও সাধারণ সম্পাদক সেরাজুল ইসলাম সেরাজসহ বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
এম এ মালেক/কেএইচকে