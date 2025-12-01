জয়পুরহাটের প্রথম নারী পুলিশ সুপার মিনা মাহমুদা
জয়পুরহাটের প্রথম নারী পুলিশ সুপার হিসেবে যোগদান করেছেন মিনা মাহমুদা। যোগদানের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তিনি।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) দুপুরে তার নিজ সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।
এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরিফ হোসেন, সহকারী পুলিশ সুপার তুহিন রেজা, জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ওসি আসাদুজ্জামান, জেলা ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর জামিরুল ইসলাম প্রমুখ।
মিনা মাহমুদা এর আগে মাগুরা জেলার পুলিশ সুপার ছিলেন। তিনি ২৫তম বিসিএসের কর্মকর্তা। ২০০৬ সালে তিনি চাকরিতে যোগদান করেন।
