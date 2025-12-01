জয়পুরহাটের প্রথম নারী পুলিশ সুপার মিনা মাহমুদা

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৮:৩৯ পিএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
জয়পুরহাটের প্রথম নারী পুলিশ সুপার হিসেবে যোগদান করেছেন মিনা মাহমুদা। যোগদানের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তিনি।

সোমবার (১ ডিসেম্বর) দুপুরে তার নিজ সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরিফ হোসেন, সহকারী পুলিশ সুপার তুহিন রেজা, জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ওসি আসাদুজ্জামান, জেলা ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর জামিরুল ইসলাম প্রমুখ।

মিনা মাহমুদা এর আগে মাগুরা জেলার পুলিশ সুপার ছিলেন। তিনি ২৫তম বিসিএসের কর্মকর্তা। ২০০৬ সালে তিনি চাকরিতে যোগদান করেন।

