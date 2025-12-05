ঢাকা-৬ সংসদীয় এলাকায় জামায়াতের উদ্যোগে হেলথ কার্ড বিতরণ

ঢাকা-৬ সংসদীয় এলাকায় জামায়াতের উদ্যোগে হেলথ কার্ড বিতরণ
নাগরিকের স্বাস্থ্য সেবা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ঢাকা-৬ সংসদীয় এলাকায় হেলথ কার্ড বিতরণ করেছে জামায়াতে ইসলামী। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) এসব হেলথ কার্ড বিতরণ করা হয়।
এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি ও সংসদ সদস্য প্রার্থী ড. আব্দুল মান্নান বলেন, জামায়াত কখনো দলীয় স্বার্থের রাজনীতি করেনি, করবে না। একদলীয় শাসন-ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে ফ্যাসিবাদ বিরোধী সবাইকে সঙ্গে নিয়ে জামায়াতে ইসলামী দেশ পরিচালনা করেবে। স্থানীয় পর্যায়ে মসজিদ কমিটি ও সিভিল সোসাইটির সমন্বয়ে রাষ্ট্রীয় সেবা প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছানো হবে। রিলিফের চাল, উন্নয়ন বরাদ্দ, টিআর-কাবিখা দলীয় নেতাকর্মীদের পকেটে যাবে না, জনগণের কাছেই পৌঁছবে।
তিনি বলেন, আল্লাহ তার প্রতিনিধি হিসেবে মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত থাকার দায়িত্ব মানুষকে দেওয়া হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর সেই মহান দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে সমাজে দলমত, ধর্মবর্ণ, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে মানবতার কল্যাণে কাজ করে আসছে।
