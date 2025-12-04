সেন্টমার্টিনগামী ট্রলারের ইঞ্জিন বিকল, ৪৫ যাত্রী উদ্ধার
সেন্টমার্টিনগামী একটি যাত্রীবাহী ট্রলারের ইঞ্জিন বিকল হয়ে আটকে যায়। পরে দুটি ট্রলার পাঠিয়ে যাত্রীদের উদ্ধার করে নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) দুপুরে টেকনাফ-সেন্টমার্টিন নৌরুটে গোলারচরে সাগরে এ ঘটনা ঘটে।
সেন্টমার্টিন ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি আব্দুর রশিদ জানান, দুপুরে টেকনাফ জেটিঘাট থেকে ৪০-৪৫ জন যাত্রী নিয়ে একটি সার্ভিস ট্রলার সেন্টমার্টিনের উদ্দেশে রওয়ানা দেয়। সাগরের গোলাচর এলাকায় পৌঁছানোর পর ট্রলারটির ইঞ্জিন বিকল হয়ে পড়লে যাত্রীসহ ট্রলারটি সেখানে আটকে যায়।
খবর পেয়ে সেন্টমার্টিন ও শাহপরীর দ্বীপ থেকে দুটি ট্রলার পাঠানো হয়। প্রায় এক ঘণ্টা পর উদ্ধারকারী ট্রলারগুলো ঘটনাস্থলে পৌঁছে আটকে পড়া ট্রলার ও যাত্রীদের নিরাপদে সেন্টমার্টিনে নিয়ে আসে।
টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. ইনামুল হাফিজ নাদিম জানান, সেন্টমার্টিনগামী একটি যাত্রীবাহী সার্ভিস ট্রলার ইঞ্জিন বিকল হয়ে সাগরে আটকা পড়েছিল। পরে তাদের উদ্ধার করা হয়েছে।
জাহাঙ্গীর আলম/আরএইচ/জেআইএম