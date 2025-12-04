খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া করলেন জামায়াতের এমপি পদপ্রার্থী

খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া করলেন জামায়াতের এমপি পদপ্রার্থী
নওগাঁয় বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে জামায়াতে ইসলামী।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে জেলার সাপাহারে আল হেলাল ইসলামী অ্যাকাডেমি এন্ড কলেজ মাঠে এই দোয়া মাহফিল আয়োজন করেন নওগাঁ-১ (সাপাহার, পোরশা, নিয়ামতপুর) আসনের জামায়াত মনোনীত এমপি প্রার্থী অধ্যক্ষ মাহবুবুল আলম।
এসময় মাহবুবুল আলম বলেন, বেগম জিয়া কেবল কোনো দলের সম্পদ নয়, তিনি তিনবারের সফল প্রধানমন্ত্রী। এ দেশে ইসলামী মূল্যবোধ, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় তার বিশাল অবদান রয়েছে। আমরা এ দেশে রাজনৈতিক কোনো বিভেদ চাই না, আমরা বাংলাদেশে ঐক্য চাই।
তিনি বলেন, ঐক্যের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে চাই। আমরা দোয়া করি, আল্লাহ যেন তাকে দ্রুত সুস্থতা দান করেন এবং আমাদের মাঝে ফিরে এসে নেতৃত্ব দেওয়ার তৌফিক দান করেন।
দোয়া মাহফিলে অংশ নেন প্রতিষ্ঠানটির ১২ শতাধিক শিক্ষার্থী। এতে অধ্যক্ষ মাহবুবুল আলম নিজেই দোয়া পরিচালনা করেন।
আরমান হোসেন রুমন/কেএইচকে/জেআইএম