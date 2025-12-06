সুনামগঞ্জ
আসামি ধরতে যাওয়া পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি, ভিডিও ভাইরাল
সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজারে এক আসামির সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটেছে। এমন একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) রাতে উপজেলার বাংলা বাজার ইউনিয়নের চৌধুরী পাড়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। আসামি রফিকুল ইসলাম রাব্বিকে (২৮) গ্রেফতার করে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।
দোয়ারা বাজার থানার তথ্য অনুযায়ী, উপজেলার বাংলা বাজার ইউনিয়নের ঝুমগাঁও সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে অবৈধ গরু নিয়ে আসার পথে গত ১৫ জুন রাতে বিজিবি সদস্যরা বাধা দিলে তাদের ওপর সংঘবদ্ধ হয়ে হামলা চালায় চোরাকারবারিরা। এতে ৩ থেকে ৪ জন বিজিবি সদস্য আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। পরে ১৬ জুন বিকেলে ১৫ জন চোরাকারবারিকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করে বিজিবি। ওই মামলার এজাহারভুক্ত ৪ নম্বর আসামি রফিকুল ইসলাম রাব্বিকে দোয়ারাবাজার থানার এসআই মনিরুল ছদ্মবেশে ধরতে গেলে চোরাকারবারি ও পুলিশের মধ্যে ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে।
ঘটনাস্থলে থাকা দোয়ারাবাজার থানার এস আই মনিরুল জাগো নিউজকে বলেন, বিজিবির ওপর হামলার ঘটনায় মামলার আসামিকে ধরতে গেলে আসামি ধস্তাধস্তি শুরু করে। তার পরিবারও আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। যেহেতু এটা আমাদের নিত্যদিনের কাজ, কত কিছু ম্যানেজ করে আমাদের চলতে হয়। ভিডিওটি কেউ নেগেটিভভাবে নিবেন না।
দোয়ারা বাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল হক জাগো নিউজকে বলেন, বিজিবির ওপর চোরাকারবারিদের হামলার ঘটনার ৪ নম্বর এজাহারভুক্ত আসামিকে পুলিশ গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে এসেছে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলেন। তাই পুলিশ ছদ্মবেশ নিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।
লিপসন আহমেদ/এফএ